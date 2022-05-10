Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Катя Довбыш
Dovbish_katia
Dovbish_katia
23 года
Украина
/
Херсон
3 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
1 отзыв
......
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Оксана
mamadviga
40 лет
Россия
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 отзывов
(-1)
$2
10 баллов
2 года назад
Расшифровать в текст две аудиозаписи, всего 27 мин.
Задание выполнено на отлично, рекомендую исполнителя.
Задача поставлена чётко и понятно. Но могут возникнуть проблемы с оплатой после выполнения работы.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Информация
Свернуть сайдбар