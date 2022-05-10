Dovbish_katia

Катя Довбыш Dovbish_katia

 
23 годаУкраина/Херсон
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад

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Отзывы заказчиков
mamadviga
Оксана 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$2
10 баллов
2 года назад
Расшифровать в текст две аудиозаписи, всего 27 мин.
Задание выполнено на отлично, рекомендую исполнителя.
Задача поставлена чётко и понятно. Но могут возникнуть проблемы с оплатой после выполнения работы.
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