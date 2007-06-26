Тільки якісно та вчасно - верстка сайтів з чистим кроссбраузерним валідним кодом.ВЕМ,адаптивність,Flexbox,CSS3.HTML5,Sass/Scss,JS/JS-react,TypeScript

Моя ціль, надати найкращі послуги на ринку!

Працюючи зі мною, ви економите-

Гроші. якісно розроблюю верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економить ваш бюджет!

Нерви. прохання, бажання та доопрацювання вже включені в вартість проекту ! Так що, якщо ви проґавили ряд дрібниць у дизайні то вони будуть внесені в верстку згідно Вашої вимоги, без зайвих спорів та додаткових витрат.

Гарантія на верстку. На протязі неділі після передачі архіву з готовою версткою, я безкоштовно проведу корегування за вашим побажання.

Зі мною комфортно працювати, мені важливо що б клієнт залишився задоволеним!

Зв'язки:

E-mail - [email protected]

Телеграм - Dovzhuk Tima

Відповідальність:

готовий приступити вже

завжди довожу справу до кінця

не порушую термінів

не беру передплат

завжди на зв'язку

Ви можете стати моїм першим клієнтом!

Вже як рік постійної практики!