Тільки якісно та вчасно - верстка сайтів з чистим кроссбраузерним валідним кодом.ВЕМ,адаптивність,Flexbox,CSS3.HTML5,Sass/Scss,JS/JS-react,TypeScript
Моя ціль, надати найкращі послуги на ринку!
Працюючи зі мною, ви економите-
Гроші. якісно розроблюю верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економить ваш бюджет!
Нерви. прохання, бажання та доопрацювання вже включені в вартість проекту ! Так що, якщо ви проґавили ряд дрібниць у дизайні то вони будуть внесені в верстку згідно Вашої вимоги, без зайвих спорів та додаткових витрат.
Гарантія на верстку. На протязі неділі після передачі архіву з готовою версткою, я безкоштовно проведу корегування за вашим побажання.
Зі мною комфортно працювати, мені важливо що б клієнт залишився задоволеним!
Зв'язки:
E-mail - [email protected]
Телеграм - Dovzhuk Tima
Відповідальність:
готовий приступити вже
завжди довожу справу до кінця
не порушую термінів
не беру передплат
завжди на зв'язку
Ви можете стати моїм першим клієнтом!
Вже як рік постійної практики!
Портфолио
- Food landing page with calculatorнет просмотров
- Bosch lending pageнет просмотров
- No-code Landing Pageнет просмотров
- Marvel Portal2 просмотра
- Weather-appнет просмотров
Веб-программирование
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