Dozzi_Polly

Пишу в удовольствие. Свое и ваше.
Копирайтер по гороскопу.
Погружаюсь в мир букв с упоением и пишу так, что хочется читать.
Знаю как устроена платформа WordPress, уважаю пунктуацию, умею пользоваться ключевиками.
Ценю ваше время и свое — тоже, поэтому к срокам отношусь со всей серьёзностью (и не забываю про существование буквы "ё").
Свободно владею не только русским, но и украинским языком.
На тему кино, музыки, дизайна интерьеров, путешествий и кулинарии пишу с особым вдохновением. И вообще стараюсь писать только о том, в чем хоть сколь-нибудь разбираюсь.
Для меня это не подработка. Это — моё любимое дело.