Dozzi_Polly

Пишу в удовольствие. Свое и ваше.

Копирайтер по гороскопу.

Погружаюсь в мир букв с упоением и пишу так, что хочется читать.

Знаю как устроена платформа WordPress, уважаю пунктуацию, умею пользоваться ключевиками.

Ценю ваше время и свое — тоже, поэтому к срокам отношусь со всей серьёзностью (и не забываю про существование буквы "ё").

Свободно владею не только русским, но и украинским языком.

На тему кино, музыки, дизайна интерьеров, путешествий и кулинарии пишу с особым вдохновением. И вообще стараюсь писать только о том, в чем хоть сколь-нибудь разбираюсь.

Для меня это не подработка. Это — моё любимое дело.