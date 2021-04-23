Привет, меня зовут Даниил и я сделаю для тебя отличное видео !
Привет! Я занимаюсь монтажом видео, постоянно ищу новые, более подходящие методы для реализации поставленной задачи. Стремлюсь идти в ногу со временем и не отставать!
Выполню заказ в срок, выполню доработки, а также постоянно на связи!
Знания, навыки:
- Монтаж видео для социальных сетей YouTube, Instagram и др
- Монтаж семейных видео для личного архива
- Монтаж рекламных роликов
- Крутые и привлекательные переходы
- Цветокоррекция
- Работа с хромаем
- Простая и сложная анимация
- Анимированные тексты и заголовки
- Наложение музыки без авторских прав
- Наложение субтитров
- И многое другое, возможно что-то не умею, но всегда изучаю необходимые и новые технологии !
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Монтаж видео для Youtube17 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Даниил хороший программист всё сделал за один день буду обращаться ещё раз рекомендую !!!
Ответный отзыв
Отлично поработали с заказчиком. Буду рад продолжить сотрудничество!