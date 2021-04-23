Dpost

Даниил Dpost

 
24 годаУкраина/Краматорск
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Привет, меня зовут Даниил и я сделаю для тебя отличное видео !

Привет! Я занимаюсь монтажом видео, постоянно ищу новые, более подходящие методы для реализации поставленной задачи. Стремлюсь идти в ногу со временем и не отставать!

Выполню заказ в срок, выполню доработки, а также постоянно на связи!

Знания, навыки:

  • Монтаж видео для социальных сетей YouTube, Instagram и др
  • Монтаж семейных видео для личного архива
  • Монтаж рекламных роликов
  • Крутые и привлекательные переходы
  • Цветокоррекция
  • Работа с хромаем
  • Простая и сложная анимация
  • Анимированные тексты и заголовки
  • Наложение музыки без авторских прав
  • Наложение субтитров
  • И многое другое, возможно что-то не умею, но всегда изучаю необходимые и новые технологии !
Скорее пиши и начнем сотрудничество !
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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$30
10 баллов
3 года назад
Натянут верстку на WordPress
Даниил хороший программист всё сделал за один день буду обращаться ещё раз рекомендую !!!
Отлично поработали с заказчиком. Буду рад продолжить сотрудничество!
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