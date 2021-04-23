Привет, меня зовут Даниил и я сделаю для тебя отличное видео !

Привет! Я занимаюсь монтажом видео, постоянно ищу новые, более подходящие методы для реализации поставленной задачи. Стремлюсь идти в ногу со временем и не отставать!

Выполню заказ в срок, выполню доработки, а также постоянно на связи!

Знания, навыки: