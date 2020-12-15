UI/Ux Designer

Привет 👋

Меня зовут Алена и я фрилансер! Занимаюсь UI/Ux относительно недавно, но полностью уверена в своих силах

Я не "самоучка", прошла курсы и имею диплом с отличием )Так же у меня есть портфолио с пока небольшим количеством работ, но я усердно тружусь над его наполнением.

📞 С удовольствием поговорю с Вами лично

Все вопросы мы можем решить в формате разговора лично, в Telegram или Skype! Если возникают какие-то вопросы, мы без проблем можем все обсудить

Возвращаю предоплату!

Вернуть предоплату если не подошел дизайн -  Наше виденье одного и того же может отличаться и если так сложилось, что дизайн Вам не понравился, предоплата Вам возвращается!

Правки - не проблема!

За правки платить не надо! Есть нюансы по дизайну - ок, пишите и все исправлю!