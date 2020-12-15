UI/Ux Designer
Привет 👋
Меня зовут Алена и я фрилансер! Занимаюсь UI/Ux относительно недавно, но полностью уверена в своих силах
Я не "самоучка", прошла курсы и имею диплом с отличием )Так же у меня есть портфолио с пока небольшим количеством работ, но я усердно тружусь над его наполнением.
📞 С удовольствием поговорю с Вами лично
Все вопросы мы можем решить в формате разговора лично, в Telegram или Skype! Если возникают какие-то вопросы, мы без проблем можем все обсудить
Возвращаю предоплату!
Вернуть предоплату если не подошел дизайн - Наше виденье одного и того же может отличаться и если так сложилось, что дизайн Вам не понравился, предоплата Вам возвращается!
Правки - не проблема!
За правки платить не надо! Есть нюансы по дизайну - ок, пишите и все исправлю!
Портфолио
- Лейдинг ветеринарной клиник.68 просмотров
- UI/UX design. ИМ дизайнерских ламп88 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $20от 1 дня
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