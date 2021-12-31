👍 Дизайн сделанный современно. Web/UX/UI landing page и графический дизайн
👋 Привет!
Меня зовут Александр! Я веб-дизайнер. Живу в Минске. Мне 32. Женат, есть очаровательная дочурка. Я новичок на портале weblancer. Буду рад заказам и хорошим отзывам. Сделаю максимум что бы заказчик остался доволен.
Качественно, без срыва сроков и головной боли🔥🔥🔥
Инструменты: Figma, Tilda, Photoshop.
Figma: сделаю для Вас интерактивные прототипы сайтов, дизайн лендинга и интернет магазина, векторные иллюстрации, элементы интерфейса, баннеры, визитки, сертификаты и др.
Tilda: при желании соберу сайт из готовых блоков и с помощью zero-block.
Виды работ:
- Разработка дизайн сайта
Одностраничные сайты, корпоративный сайт, интернет-магазин, блог, сайт визитка, порталы, платформы, баннеры.
- Разработка дизайна полиграфической продукции:
- Разработка фирменного стиля
- Разработка логотипов
Маркетинговый кит, визитки, брошюры, каталоги, дисконтные карты, буклеты, меню и многое другое.
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.
ВСЕ ПРАВКИ БЕСПЛАТНЫЕ!
Обсуждаю заказ с удовольствием
Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп- как вам удобно.
Всегда на связи
Telegram: https://t.me/Drabatovich Instagram
Мобильный: +375445662040
(viber, what’s app, skype,)
https://www.instagram.com/dizain_vizitki_web_site/
Мой счет
Visa: 4286 2100 2784 7633
- Lending tour31 просмотр
- Ленд. авто27 просмотров
- Дизайн сайта30 просмотров
- Дизайн первой страницы и адаптив .27 просмотров
- Редизайн первой страницы21 просмотр
- Дизайн упаковки13 просмотров
- 40436 просмотров
- Lennding trucking39 просмотров
- Lending44 просмотра
- Dashboard40 просмотров
- Онлайн магазин ДЗ50 просмотров
- Одна из моих первых работ38 просмотров