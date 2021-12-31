Всем привет

👍 Дизайн сделанный современно. Web/UX/UI landing page и графический дизайн

👋 Привет!

Меня зовут Александр! Я веб-дизайнер. Живу в Минске. Мне 32. Женат, есть очаровательная дочурка. Я новичок на портале weblancer. Буду рад заказам и хорошим отзывам. Сделаю максимум что бы заказчик остался доволен.

Качественно, без срыва сроков и головной боли🔥🔥🔥

Инструменты: Figma, Tilda, Photoshop.

Figma: сделаю для Вас интерактивные прототипы сайтов, дизайн лендинга и интернет магазина, векторные иллюстрации, элементы интерфейса, баннеры, визитки, сертификаты и др.

Tilda: при желании соберу сайт из готовых блоков и с помощью zero-block.

Виды работ:

Разработка дизайн сайта Одностраничные сайты, корпоративный сайт, интернет-магазин, блог, сайт визитка, порталы, платформы, баннеры.

Разработка дизайна полиграфической продукции:

Маркетинговый кит, визитки, брошюры, каталоги, дисконтные карты, буклеты, меню и многое другое. Разработка фирменного стиля

Разработка логотипов

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.

ВСЕ ПРАВКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

 Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп- как вам удобно.

Всегда на связи

 Telegram: https://t.me/Drabatovich Instagram

 Мобильный: +375445662040

(viber, what’s app, skype,)

https://www.instagram.com/dizain_vizitki_web_site/

[email protected]

Мой счет

Visa: 4286 2100 2784 7633