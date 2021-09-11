Dragomirni

Профессиональный артист театра (11лет); озвучка книг и текстов; ораторское искусство

Краткие сведенияГород: БечичиДата рождения: 04 06 1988Семейное положение: женатГражданство: рфОбразование / Квалификация: Высшее2012 - 2017: Спб Академия Театрального Искуствафакультет: театр куколспециальность: артист театра куколСреднее специальное2005-2008: Нвкз Гуманитарно-технический колледжфакультет: менеджментспециальность: менеджер с углубленной подготовкойЯзыки: Русский - роднойАнглийский - базовыйСербский - начинающийОпыт работы04/2009 - 09/2020Театр Кукол "Сказ"http://www.ntkskaz.ru Спектакли:Царь, Иван, Царский сын, Кощей ("Иван-царский сын")Царь, Иван, Сказитель, Кощей, Моголь ("Сказ о том, как Кощей к Яге свататься ходил")Бычёк, Бык("Мууудрый Волк")Дед Мороз, Водяной ("Украденный голос ")Дед мороз, Мышь ("Звёздная канителька")Мишка,Зайка, Бельчёнок, Ворон ("Солнышко и снежные человечки")Сказочник, Звездочёт ("Щелкунчик или Принцесса Мими")Музыкант ("Петрушка и Царевна лягушка")Капитан Дымов, Кощейчик ("В некотором царстве, в некотором государстве")Дед, Коля, Бармен ("Весёленкое Воскресенье")Мужик, Фёдор Петрович, Дмитрий Прохорович ("Золотой Мужик")Ноги петуха ("Серенада")Фигаро("Сон Фигаро")Дурень ("Нежданно негаданно")Пёс ("Сказка о времени")Великан, Шах ("Солнечный мальчик")Главный буржуин, Отец ("Мальчиш-Кибальчиш")Солдат ("Жеребёнок")Солдат, Разбойник 2, Немец, Француз, Китаец, народ ("Царь-город")Морозко, Леший ("Морозко")Мальчик с пальчик, Кот ("Мальчик с пальчик")Солдат ("Солдат и балерина")Отец, Принц ("Цветочек Аленький")Аладдин ("Шахерезада и Аладдин")Проекты:"Театральная игра""Кукла лечит""Эпоха глазами детей""Театральная школа для зрителя""Театральный Урок"Награды:Лауреат премии Губернатора Кемеровской области в сфере театрального искусства,Специальный приз экспертного совета регионального фестиваля «Кузбасс театральный -2017»Медаль Кемеровской области «За веру и добро».Участник фестиваля «Кузбасс театральный-2015», «КУКART—X и XII», «Волжские встречи» и др.Членство:СТД РФ с 2016Владение инструментом:Фортепиано, балалайка, гармошка, флейта________________________________________________Без вредных привычек, ответственный, активный, пунктуальный..