Dragonely

Константин Dragonely

 
35 летРоссия/Абакан
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Опыт 1с 8 с 2010 года:

Выполнял доработки типовых конфигураций в виде внешних отчетов, отдельных документов и печатных форм.

Работал с программами общепита.

Занимался переносами/обменами даны через DBF и подсоединением напрямую к базе, отдельных разработок и доработок под типовые программы, настройка распределенных баз (Розница: магазин одежды и обуви).

Сопровождал ЗУП 2.5, Розница 1.0 + УТ 10.3.

Программирование в самописной медицинской базе на 1с 8.1. (внесение изменений и создание документов, отчетов, выгрузок, в том числе и внешних, и загрузок в xml, exel, настройка прав, разработка ведется через хранилище).

Программирование в самописном документообороте на 1с 8.2. (все то же самое, что и выше + сканирование в 1с, подключение считывателя пропускных карточек, настройка шаблонов word, открытие прикрепленных документов с возможностью/невозможностью их редактирования)

Отзывы заказчиков
Rifka
Роман 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обновить УТ 10.1.11 до самой свежей 10.3.
Предварительно пообщавшись изменили задачу на более рациональную. Приятен в общении, знает свое дело. Ответственный. Спасибо! Рекомендую!
Все отлично =) без проблем предоставляет все необходимое для работы (доступы, пересылка нужных файлов). Приятно вести диалог. Оплата сразу по завершении. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
1С-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга