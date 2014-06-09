Опыт 1с 8 с 2010 года:

Выполнял доработки типовых конфигураций в виде внешних отчетов, отдельных документов и печатных форм.

Работал с программами общепита.

Занимался переносами/обменами даны через DBF и подсоединением напрямую к базе, отдельных разработок и доработок под типовые программы, настройка распределенных баз (Розница: магазин одежды и обуви).

Сопровождал ЗУП 2.5, Розница 1.0 + УТ 10.3.

Программирование в самописной медицинской базе на 1с 8.1. (внесение изменений и создание документов, отчетов, выгрузок, в том числе и внешних, и загрузок в xml, exel, настройка прав, разработка ведется через хранилище).

Программирование в самописном документообороте на 1с 8.2. (все то же самое, что и выше + сканирование в 1с, подключение считывателя пропускных карточек, настройка шаблонов word, открытие прикрепленных документов с возможностью/невозможностью их редактирования)