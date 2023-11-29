DrawNoob

Павло DrawNoob

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend Developer

Займаюсь фронтент розробкою більше 3-х років.

Закрито більше 50-ти проектів з задоволеними клієнтами.

Працював в команді, зараз виключно фриланс.

Кооперую з дизайнером, у разі потреби створення дизайну.

Навички:

  • Html / Css / Scss

  • JavaScript / jQuery / React

  • Bootstrap / Tailwind

  • Wordpress

  • Git / Figma

Портфолио

Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#376
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#1228
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1446
HTML-верстка
нет отзывов
$6/час
от $20от 2 дней
#3103