Frontend Developer
Займаюсь фронтент розробкою більше 3-х років.
Закрито більше 50-ти проектів з задоволеними клієнтами.
Працював в команді, зараз виключно фриланс.
Кооперую з дизайнером, у разі потреби створення дизайну.
Навички:
Html / Css / Scss
JavaScript / jQuery / React
Bootstrap / Tailwind
Wordpress
Git / Figma
Портфолио
- FITNESSHUBнет просмотров
- Приклад паралакс слайдера2 просмотра
- FOXXY.нет просмотров
- Blacklistнет просмотров
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#376
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#1228
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1446
HTML-верстка
нет отзывов
$6/час
от $20от 2 дней
#3103