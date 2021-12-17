Дизайн сайтов

Добрый вечер, меня зовут Ася, я дизайню лэндинги, интернет магазины, мобильные приложения (+ верстка на Tilda)

Этапы работы:

1. Проведение брифа

2. Проведение анализа конкурентов, подбора референсов;

3. Разработка прототипа

4. Создание дизайн-макета

5. Верстка в Tilda;

6. Адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства;

7. Анимация;

8. Подключение кассы для приема платежей, домена, безопасного https соединения и других SEO-настроек

Цена зависит от объёма работы