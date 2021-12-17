Дизайн сайтов
Добрый вечер, меня зовут Ася, я дизайню лэндинги, интернет магазины, мобильные приложения (+ верстка на Tilda)
Этапы работы:
1. Проведение брифа
2. Проведение анализа конкурентов, подбора референсов;
3. Разработка прототипа
4. Создание дизайн-макета
5. Верстка в Tilda;
6. Адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства;
7. Анимация;
8. Подключение кассы для приема платежей, домена, безопасного https соединения и других SEO-настроек
Цена зависит от объёма работы
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