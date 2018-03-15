Dritmi

Дмитрий Dritmi

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Приведу клиентов. Настрою рекламу. Таргет, SММ. Вк, Facebook, Twitter, Instagram, Майл, Одноклассники, Яндекс, Google.

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга. Работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.

Работаю с соц. сетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Майл, Twitter, Instagram, Facebook, Яндекс, Google.

Предоставляемые услуги: 

Маркетинг 

Контекстная реклама 

СЕО продвижение 

SММ продвижение 

Таргетированная реклама

Ведение и поддержка сообществ (Публикация постов в сообществе, модерация) 

Привлечение целевой аудитории в сообщества (Новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений) 

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах.

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц. сетей.

В результате сотрудничества Вы получите: 

Увеличение узнаваемости. 

Повышение имиджа продукта. 

Рост целевой аудитории. 

Привлечение целевой аудитории. 

Трафик на сайт и продажи.