Приведу клиентов. Настрою рекламу. Таргет, SММ. Вк, Facebook, Twitter, Instagram, Майл, Одноклассники, Яндекс, Google.

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга. Работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.

Работаю с соц. сетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Майл, Twitter, Instagram, Facebook, Яндекс, Google.

Предоставляемые услуги:

Маркетинг

Контекстная реклама

СЕО продвижение

SММ продвижение

Таргетированная реклама

Ведение и поддержка сообществ (Публикация постов в сообществе, модерация)

Привлечение целевой аудитории в сообщества (Новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах.

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц. сетей.

В результате сотрудничества Вы получите:

Увеличение узнаваемости.

Повышение имиджа продукта.

Рост целевой аудитории.

Привлечение целевой аудитории.

Трафик на сайт и продажи.