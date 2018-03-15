Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга. Работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.
Работаю с соц. сетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Майл, Twitter, Instagram, Facebook, Яндекс, Google.
Предоставляемые услуги:
Маркетинг
Контекстная реклама
СЕО продвижение
SММ продвижение
Таргетированная реклама
Ведение и поддержка сообществ (Публикация постов в сообществе, модерация)
Привлечение целевой аудитории в сообщества (Новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах.
Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц. сетей.
В результате сотрудничества Вы получите:
Увеличение узнаваемости.
Повышение имиджа продукта.
Рост целевой аудитории.
Привлечение целевой аудитории.
Трафик на сайт и продажи.