DriveDesign

Юлия DriveDesign

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Привлекаю исполнителей на различные виды работ:

- отрисовка по картинкам, эскизам и пр

- верстка

- разработка дизайна сайтов

- доработка, модули 1С 8.3

- программирование сайтов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Макет визитки

    $5

    Есть немного кривой макет визитки 1+0, нужно подправить, вывести элементы навылет + установить кресты для резки. Итог нужен в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги рубли или на российский Сбербанк, опять же рубли = 320 руб ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • PDF для печати

    $7

    Есть шаблон сертификата (pdf), надо вписать ФИО, город, дату, название компании, название тренинга ФИ+название компании 143 шт, они разбиты на 3 группы. В каждой группе одинаковые город, дата, тренинг. Все тексты набраны в Excel. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовка лого

    $5

    Есть макет в psd, нужно перевести в кривые и подобрать стандартные шрифты, для последующего использования в полиграфии. 1 цвет Готовая работа: макет в Иллюстраторе + тексты не переведенные в кривые + указать название шрифтов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexandrovav
Андрей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
7 баллов
9 лет назад
Макет визитки
Сделали за 1 час. Всё хорошо! Советую Юлию к сотрудничеству.
ArtDon
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
9 баллов
9 лет назад
PDF для печати
Четко, понятно, без неожиданностей ) рекомендую.
В общем все отлично, но хочется большей четкости и скорости ответов
Ответный отзыв
pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка лого
Всё понятно, чётко. Рекомендую.
Работа сделана качественно с соблюдением сроков
Ответный отзыв