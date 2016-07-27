DriveDesign

Есть немного кривой макет визитки 1+0, нужно подправить, вывести элементы навылет + установить кресты для резки. Итог нужен в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги рубли или на российский Сбербанк, опять же рубли = 320 руб ...