DriveDesign

Есть немного кривой макет визитки 1+0, нужно подправить, вывести элементы навылет + установить кресты для резки. Итог нужен в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги рубли или на российский Сбербанк, опять же рубли = 320 руб ...
Привлекаю исполнителей на различные виды работ:
- отрисовка по картинкам, эскизам и пр
- верстка
- разработка дизайна сайтов
- доработка, модули 1С 8.3
- программирование сайтов
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $5Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $7
Есть шаблон сертификата (pdf), надо вписать ФИО, город, дату, название компании, название тренинга ФИ+название компании 143 шт, они разбиты на 3 группы. В каждой группе одинаковые город, дата, тренинг. Все тексты набраны в Excel. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Есть макет в psd, нужно перевести в кривые и подобрать стандартные шрифты, для последующего использования в полиграфии. 1 цвет Готовая работа: макет в Иллюстраторе + тексты не переведенные в кривые + указать название шрифтов ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
7 баллов
9 лет назад
Сделали за 1 час. Всё хорошо! Советую Юлию к сотрудничеству.
$7
9 баллов
9 лет назад
Четко, понятно, без неожиданностей ) рекомендую.
Ответный отзыв
В общем все отлично, но хочется большей четкости и скорости ответов
$5
10 баллов
9 лет назад
Всё понятно, чётко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа сделана качественно с соблюдением сроков