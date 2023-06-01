Я определяю ясные сроки и бюджет для разработки проекта, но есть исключения. Например, если клиент решит внести изменения в первоначальные требования, что повлечет за собой изменение оценки проекта (в денежных и временных терминах). Во время работы над проектом я сохраняю постоянный контакт с заказчиком. Однако, я тоже человек и у меня могут возникнуть изменения в рабочем или личном графике.