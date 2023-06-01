Я - веб-дизайнер, который умеет применять ключевые принципы, такие как визуальная иерархия, контраст и баланс, для создания удобных и эффективных пользовательских интерфейсов, способных достигать ваших бизнес-целей. Мое умение эффективно взаимодействовать с клиентами поможет мне понять ваши потребности и выполнить проекты точно в соответствии с вашими желаниями. Я принимаю подход к веб-дизайну, который учитывает ваши бизнес-нужды.
Я специализируюсь на создании индивидуальных интернет-проектов, от визиток и лендингов до интернет-магазинов, с учетом индивидуальных концепций и разработанных прототипов (если таковые требуются).
Мое предназначение – добиться 100% удовлетворения клиента, и я готов к любым замечаниям и правкам. Я спокойно отношусь к этому процессу, и все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно!
Заполнение простого брифа и уточнение вопросов - вот, чего я от вас прошу. Я создал упрощенный вариант брифа, который легко понятен даже для тех, кто не знает ничего о дизайне. Если у клиента возникнут трудности с заполнением, я всегда готов провести совещание по телефону или другому виду видеосвязи.
Я определяю ясные сроки и бюджет для разработки проекта, но есть исключения. Например, если клиент решит внести изменения в первоначальные требования, что повлечет за собой изменение оценки проекта (в денежных и временных терминах). Во время работы над проектом я сохраняю постоянный контакт с заказчиком. Однако, я тоже человек и у меня могут возникнуть изменения в рабочем или личном графике.
Мои контакты
Telegram: https://t.me/AlesKapl9
E-mail: [email protected]
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