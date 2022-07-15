Монтирую видео и обрабатываю фотографии быстро, дешево и качественно!

﻿Смонтирую вам любое видео, и отредактирую фотографии.

Всем привет, меня зовут Михаил.

Я с Украины, на данный момент я служу в армии, и так как имею возможность монтировать видео, и обрабатывать фото то хотелось бы чутка подзаработать...

Монтирую видео, и обрабатываю фотографии я с 18 лет (сейчас 21), работаю в программе Adobe Premier Pro и Photoshop

Могу монтировать:

летспле ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

путешествие

праздники ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

трейлеры ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

видео для соц-сетей

Могу отредактировать:

удаления фона

цветокоррекция

превью для видео

обработки для соц-сетей, шапка на ютуб, шапка на группу ВК

Буду благодарен за

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