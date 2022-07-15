Монтирую видео и обрабатываю фотографии быстро, дешево и качественно!
Смонтирую вам любое видео, и отредактирую фотографии.
Всем привет, меня зовут Михаил.
Я с Украины, на данный момент я служу в армии, и так как имею возможность монтировать видео, и обрабатывать фото то хотелось бы чутка подзаработать...
Монтирую видео, и обрабатываю фотографии я с 18 лет (сейчас 21), работаю в программе Adobe Premier Pro и Photoshop
Могу монтировать:
- летспле
- путешествие
- праздники
- трейлеры
- видео для соц-сетей
Могу отредактировать:
- удаления фона
- цветокоррекция
- превью для видео
- обработки для соц-сетей, шапка на ютуб, шапка на группу ВК
Для заказов можете обращаться ещё в Instagram
Портфолио
- Делаю превью и шапки на YouTube27 просмотров
- Монтаж видео быстро и качественно38 просмотров
- Обработка фотографий в абсолютно разных стилях18 просмотров