Drymson

Михайло Савченко Drymson

 
22 годаУкраина/Костополь
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтирую видео и обрабатываю фотографии быстро, дешево и качественно!

﻿Смонтирую вам любое видео, и отредактирую фотографии.

Всем привет, меня зовут Михаил.

Я с Украины, на данный момент я служу в армии, и так как имею возможность монтировать видео, и обрабатывать фото то хотелось бы чутка подзаработать...

Монтирую видео, и обрабатываю фотографии я с 18 лет (сейчас 21), работаю в программе Adobe Premier Pro и Photoshop

Могу монтировать:

  • летспле ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
  • путешествие
  • праздники ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
  • трейлеры ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
  • видео для соц-сетей

Могу отредактировать:

  • удаления фона
  • цветокоррекция
  • превью для видео
  • обработки для соц-сетей, шапка на ютуб, шапка на группу ВК
Буду благодарен за Ваш Заказ!

Для заказов можете обращаться ещё в Instagram

Photoshop