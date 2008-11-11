DuckyDuck

Раис Ан DuckyDuck

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа для видеоинженера

    Нужен звукоинженер для 1. Провести техническую инспекцию нашей монтажной 2. Настроить avid 3. Посоветовать новое оборудование. Предлагайте свой гонорар.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка базы данных

    Нужна база данных по учёту бухгалтерии и финансов, с удалённым доступом через сайт. Формирование отчётов. С текстами и цифровыми полями. Предлагайте свой бюджет.

    Базы данных21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад