Нужен звукоинженер для 1. Провести техническую инспекцию нашей монтажной 2. Настроить avid 3. Посоветовать новое оборудование. Предлагайте свой гонорар.
Прочее1 заявка
Закрыт
15 лет назад
Нужен звукоинженер для 1. Провести техническую инспекцию нашей монтажной 2. Настроить avid 3. Посоветовать новое оборудование. Предлагайте свой гонорар.
Нужна база данных по учёту бухгалтерии и финансов, с удалённым доступом через сайт. Формирование отчётов. С текстами и цифровыми полями. Предлагайте свой бюджет.