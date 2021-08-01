Опытный переводчик с техническим образованием.
Мои навыки:
- перевод
- редактирование текста
- перевод и добавление субтитров
- транскрибирование
Мои рабочие языки: русский, английский, немецкий,французский,чешский,итальянский,чешский
Что я перевожу:
- Технические тексты
- IT тексты
- переписки
- стихи,прозы,рассказы и т.д
- сайты
- сертификаты
- отчеты
- новости
- презентации
- аудио/видео файлы
Имеется красный диплом о высшем образовании по специальности "Электроника и наноэлектроника", прошел курс обучения в British Study Centres г. Лондон, со школы увлекаюсь языками и являюсь полиглотом, 4 месяца жил в США, 1.5 месяца в Англии, так же 3 недели провел в Италии, полгода в Германии, сейчас уже как год живу и учусь в Чехии.
Портфолио предоставлю по просьбе заказчика
Мои контакты:
Gmail: [email protected]