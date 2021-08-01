Переводчик с Русского, Английского, Французского,Чешского, Итальянского,Немецкого

Опытный переводчик с техническим образованием.

Мои навыки:

- перевод

- редактирование текста

- перевод и добавление субтитров

- транскрибирование

Мои рабочие языки: русский, английский, немецкий,французский,чешский,итальянский,чешский

Что я перевожу:

- Технические тексты

- IT тексты

- переписки

- стихи,прозы,рассказы и т.д

- сайты

- сертификаты

- отчеты

- новости

- презентации

- аудио/видео файлы

Имеется красный диплом о высшем образовании по специальности "Электроника и наноэлектроника", прошел курс обучения в British Study Centres г. Лондон, со школы увлекаюсь языками и являюсь полиглотом, 4 месяца жил в США, 1.5 месяца в Англии, так же 3 недели провел в Италии, полгода в Германии, сейчас уже как год живу и учусь в Чехии.

Портфолио предоставлю по просьбе заказчика

Мои контакты:

Gmail: [email protected]