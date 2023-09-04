Здравствуйте и добро пожаловать, я рад работать с вами

Меня зовут Дурбек, моя фамилия Абдувойтов, моя фамилия Ойбеквич.Я родился 16 (шестнадцатого) мая 2001 (две тысячи первого года) года в Вобкентском районе Бухарской области Республики Узбекистан. . Моя национальность узбек. В моей семье проживают 5 (пять) человек. Это мои отец, мать, две сестры и я.Отца зовут Ойбек, фамилия Моминов Шариф Абдувойтович, отец мой, 1976 (одна тысяча девятьсот семьдесят шестой год) - 9 (девятого) марта года Вобкентский район Бухарской области Республики Узбекистан.родился В настоящее время работает бухгалтером. Мою мать зовут Дилрабо, фамилия Файзуллаева Шариф Саитовна, родилась в 1976 году (одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года) в Вобкенте Вобкентском районе Бухарской области Республики Узбекистан 18 (восемнадцати) декабря. В настоящее время домохозяйка.

Мою старшую сестру зовут Дилсора, фамилия Абдувойтова, шериф Ойбековна, родилась 29 (двадцать девятого) августа 1997 (одна тысяча девятьсот девяносто седьмого) года в г. Вобкент Вобкентского района Бухарской области г. Республика Узбекистан. В настоящее время домохозяйка.

Мою младшую сестру зовут Дилдора, фамилия Абдувойтова, шериф Ойбековна, родилась 30 (тридцатого) августа 1999 года (одна тысяча девятьсот девяносто девятого года) в г. Вобкент Вобкентский район Бухарской области Республики Узбекистан. В настоящее время работает медсестрой. Сейчас работаю фронтенд-разработчиком с 2021 года.