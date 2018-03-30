В первую очередь - качество!
Моя основная специализация: веб-дизайн. Люблю создавать что - то новое, индивидуальное, понятное. В работе ценю честность, пунктуальность и внимание к мелочам.
Мои основные навыки:
- Дизайн сайтов и Lending Page;
- Разработка UI/UX интерфейсов;
- Прототипирование.
В работе со мной Вы получаете:
- индивидуальный подход к решению любых задач по проекту;
- свежие идеи, яркий и функциональный дизайн;
- неограниченное число правок (работаем пока Вы не утвердите проект окончательно!).
На связи 7 дней в неделю. Пишите, мы обязательно договоримся!
Skype: Andrey Gorbachuk
Viber: 0990402868