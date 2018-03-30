В первую очередь - качество!

Моя основная специализация: веб-дизайн. Люблю создавать что - то новое, индивидуальное, понятное. В работе ценю честность, пунктуальность и внимание к мелочам.

Мои основные навыки:

- Дизайн сайтов и Lending Page;

- Разработка UI/UX интерфейсов;

- Прототипирование.

В работе со мной Вы получаете:

- индивидуальный подход к решению любых задач по проекту;

- свежие идеи, яркий и функциональный дизайн;

- неограниченное число правок (работаем пока Вы не утвердите проект окончательно!).

На связи 7 дней в неделю. Пишите, мы обязательно договоримся!

[email protected]

Skype: Andrey Gorbachuk

Viber: 0990402868