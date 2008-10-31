Нужно две иконки ( кнопочки ) , размером 140*60 пикселей в формате jpg подробности раскажу отдельно ! Выбираю людей по отзывами + портфолио. Бюджет ограничен.
- $5Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Нужен баннер для онлайн кинотеатра размер 468*60 , с анимацией ,Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен макет для сайта с онлайн фильмами !Закрыт15 лет назад
- $10
Есть сайт ! в шапке прописано название сайта ! вот это название надо переделать на что нибуть интереснее ! моя ромашка 407606Завершен15 лет назад
- $20
Нужен профисеональный верстальщик ! есть макет , надо сверстать ,! как ? не мне вам рассказывать ! сделать надо в крайние сроки выслушаю тех , у кого есть ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Здравствуйте, необходимо проверстать дизайн (резиново,валидно), чтобы под все разрешение монитора смотрелся одинаково. макет прилагаю. моя ромашка 407606Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Люди добрые необходимо проверстать дизайн (резиново,валидно), чтобы под все разрешение монитора смотрелся одинаково. Доверь тока мастерам Моя ромашка 407606 , со своими ценами ко мне .HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется дизайн для сайта на движке DLE за подробностями в icq , 407606Завершен15 лет назад