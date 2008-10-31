E1ekTro

Александр Белый E1ekTro

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны иконки

    $5

    Нужно две иконки ( кнопочки ) , размером 140*60 пикселей в формате jpg подробности раскажу отдельно ! Выбираю людей по отзывами + портфолио. Бюджет ограничен.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменить надпись

    $10

    Есть сайт ! в шапке прописано название сайта ! вот это название надо переделать на что нибуть интереснее ! моя ромашка 407606

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна верстка под DLE

    $20

    Здравствуйте, необходимо проверстать дизайн (резиново,валидно), чтобы под все разрешение монитора смотрелся одинаково. макет прилагаю. моя ромашка 407606

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна верстка под DLE

    $30

    Люди добрые необходимо проверстать дизайн (резиново,валидно), чтобы под все разрешение монитора смотрелся одинаково. Доверь тока мастерам Моя ромашка 407606 , со своими ценами ко мне .

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нужен баннер 468x60
+
Илье огромное спасибо за баннер , сделал красиво и главное качественно и во время ! всем советую ! и ещё раз спасибо , буду пользоваться ещё его услугами .
Ответный отзыв
Joe_Ardison
Джо 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
9 лет назад
Изменить надпись
Четкое техническое задание. Клиент был постоянно на связи. Спасибо за сотрудничество. Буду рад новым заказам.
Joe Ardison отличный дизайнер , сделал свою поставленную задачу за минимум времени ! работай даволен , советую всем ! Ещё раз Спасибо !
Ответный отзыв
AncepS
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Нужны иконки
Четкое представление о желаемом. Требования соответсвенные оплате. Оплата своевременная. Отличный заказчик.
Спасибо Алексею за работу , работу сделал быстро и качественно ! советую всем обращаться ! Ещё раз спасибо !
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GrDD
Di 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Дизайн под развлекательный портал
Дизайн под развлекательный портал выполнил, вам он понравился, зачем же отзыв писать не очень приятный. Если в аське меня нету напишите в приват или на емайл.
Работа была сделана во время , результатом был даволен ! советую всем ! Автору спасибо .
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