Web-дизайн(UI/UX),баннеры,лендинги,интернет-магазины.

﻿Делаю качественный,продающий дизайн:баннеров,лендингов,интернет-магазинов.

Всегда на связи.

Выполняю заказ в срок.

Помогаю подобрать фотоконтент.

Делаю несколько вариантов макета (если это банера,визитки)

Помогаю в составлении ТЗ,если нет своего брифа.

Работаю в программах:Figma,Adobe Photoshop.

Сроки выполнения для 1 банера – 1-2 дня 10$, такая же стоимость за визитку.

Простой лендинг (если с 0 без прототипа и всего 130-150$,если прототип у клиента есть,то около 100$,срок выполнения 7-10 дней.

Многостраничник 100$ за главную страницу + 30$ за каждую последующую.

Условия работы:работаю через безопасную сделку на бирже,или по предоплате 50%.

Комиссию перевода денег оплачивает заказчик.

Мои контакты:вайбер,телеграм (067)355-78-22

Инстаграм:https://instagram.com/2277shevchenko?igshid=2smtjyf2cjq2

E-mail:[email protected]