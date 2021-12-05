Web-дизайн(UI/UX),баннеры,лендинги,интернет-магазины.
Делаю качественный,продающий дизайн:баннеров,лендингов,интернет-магазинов.Всегда на связи.
Выполняю заказ в срок.
Помогаю подобрать фотоконтент.
Делаю несколько вариантов макета (если это банера,визитки)
Помогаю в составлении ТЗ,если нет своего брифа.
Работаю в программах:Figma,Adobe Photoshop.
Сроки выполнения для 1 банера – 1-2 дня 10$, такая же стоимость за визитку.
Простой лендинг (если с 0 без прототипа и всего 130-150$,если прототип у клиента есть,то около 100$,срок выполнения 7-10 дней.
Многостраничник 100$ за главную страницу + 30$ за каждую последующую.
Условия работы:работаю через безопасную сделку на бирже,или по предоплате 50%.
Комиссию перевода денег оплачивает заказчик.
Мои контакты:вайбер,телеграм (067)355-78-22
Инстаграм:https://instagram.com/2277shevchenko?igshid=2smtjyf2cjq2
E-mail:[email protected]
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