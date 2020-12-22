Привет, меня зовут Ксения и я графический дизайнер!
Делаю дизайн продукцию для полиграфии, наружной рекламы, баннеров для сайта и соцсетей.
Работаю до результата, который Вам понравится.
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Портфолио
- Дизайн наклейки для сыра133 просмотра
- Баннер90 просмотров
- Баннер для наружней рекламы92 просмотра
- Баннер 3х6134 просмотра
- Фирменный стиль для выпускной программы55 просмотров
- Фирменный стиль рекламной компании57 просмотров
- Фирменный стиль рекламной компании57 просмотров
- Фирменный стиль рекламной компании68 просмотров
- Баннер для наружней рекламы68 просмотров
- Баннер для наружней рекламы75 просмотров
- Баннер для наружней рекламы66 просмотров
- Баннеры на сайт61 просмотр