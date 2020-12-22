ESENIYAPERSH

Ксения ESENIYAPERSH

 
31 годРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет, меня зовут Ксения и я графический дизайнер!

Делаю дизайн продукцию для полиграфии, наружной рекламы, баннеров для сайта и соцсетей.

Работаю до результата, который Вам понравится.

Баннер для сайта
Портфолио
Показать больше работ