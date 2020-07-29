Easyfreelancee

Что бы чего-то добиться, нужно усердно работать!

Здравствуйте, Уважаемые заказчики!

Занимаюсь набором текста и транскрибацией.

Набор текста:

Качественно наберу текст русского, украинского или английского языка с изображений, фото, сканированных документов и т.д. в указанный срок.

Объем услуги: до 20 000 знаков (если это стандартный шрифт Calibri, 11.)

Исходник, должен быть читаемым.

Готов к длительному сотрудничеству.

Внимание: Не работаю с таблицами и графиками.

Транскрибация: :

Качественно сделаю перевод аудио или видео в текст на русском, украинском языках.

При необходимости расставлю тайм-коды и разделю текст на смысловые абзацы и прочее.

Примеры моих работ можете увидеть по ссылкам:

https://drive.google.com/file/d/1TY4H-qtmaSh7fcdfujENuaxQ-vnyxNy1/view?usp=sharing - работа в Word

https://drive.google.com/file/d/16KSW3odJ_PBQ1JrzXPgMh2wh79P8su1K/view?usp=sharing - работа в Excel.

Спасибо за внимание!

С уважением, Виталик.