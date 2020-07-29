Easyfreelancee

Виталик Бондаренко EasyfreelanceeEasyfreelancee
Здравствуйте, Уважаемые заказчики!
Занимаюсь набором текста и транскрибацией.
Набор текста:
Качественно наберу текст русского, украинского или английского языка с изображений, фото, сканированных документов и т.д. в указанный срок.
Объем услуги: до 20 000 знаков (если это стандартный шрифт Calibri, 11.)
Исходник, должен быть читаемым.
Готов к длительному сотрудничеству.
Внимание: Не работаю с таблицами и графиками.
Транскрибация: :
Качественно сделаю перевод аудио или видео в текст на русском, украинском языках.
При необходимости расставлю тайм-коды и разделю текст на смысловые абзацы и прочее.
Примеры моих работ можете увидеть по ссылкам:
https://drive.google.com/file/d/1TY4H-qtmaSh7fcdfujENuaxQ-vnyxNy1/view?usp=sharing - работа в Word
https://drive.google.com/file/d/16KSW3odJ_PBQ1JrzXPgMh2wh79P8su1K/view?usp=sharing - работа в Excel.
Спасибо за внимание!
С уважением, Виталик.