- Здравствуйте.
- Меня зовут Мария,работаю в свободном стиле,так-же с учетом всех ваших пожеланий и тз.
- Общение по поводу вашего заказа возможно в личных сообщениях данного ресурса,так-же в удобной для вас соц.сети.
- Способы оплаты: Webmoney, ЯндексДеньги, PayPal, карта Сбербанка.
- Работаю по предоплате-10%,в некоторых случаях возможны исключения.
- Все обсуждения и корректировки предпочитаю проводить после создания большей части концепции того или иного заказа.
- Пойму и приму любые аргументированые замечания,сделаю все возможное для воплощения вашей идеи в жизнь.
- Использую в осовном photoshop,рисую на графическом планшете.
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Портфолио
- Рисую ваши пожелания121 просмотр
- "Иллюстрации по вашему фото"115 просмотров