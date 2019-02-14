EaterPie

Мария Балашова EaterPie

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
  • Здравствуйте.
  • Меня зовут Мария,работаю в свободном стиле,так-же с учетом всех ваших пожеланий и тз.
  • Общение по поводу вашего заказа возможно в личных сообщениях данного ресурса,так-же в удобной для вас соц.сети.
  • Способы оплаты: Webmoney, ЯндексДеньги, PayPal, карта Сбербанка.
  • Работаю по предоплате-10%,в некоторых случаях возможны исключения.
  • Все обсуждения и корректировки предпочитаю проводить после создания большей части концепции того или иного заказа.
  • Пойму и приму любые аргументированые замечания,сделаю все возможное для воплощения вашей идеи в жизнь.
  • Использую в осовном photoshop,рисую на графическом планшете.
Photoshop
Портфолио