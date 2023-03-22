Частная студия иллюстрации, анимации, дизайна, фотомонтажа - Eden Art Studio.
Творческий псевдоним Alex Eden.
1. Иллюстрация. Растровая и векторная графика. Любой стиль и жанр.
2. Живопись (пейзаж, натюрморт, портрет)
3. Анимация (традиционная покадровая 2D, rigging скелетная, motion design animation)
4. Дизайн (графический дизайн, 2D дизайн интерьера, моушн дизайн)
5. Фотомонтаж (создание изображений с "нуля", добавление/удаление/замена объектов, реставрация фото.
6. Фотообработка (ретушь, цветокоррекция)
Цель - реализовать проект в наилучшем виде, учесть все пожелания клиента в кратчайшие сроки.
Eden Art Studio.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Doodle animation1 просмотр
- Gryd.io logo animationнет просмотров
- Animation of a floating whale and waterнет просмотров
- Advertising banner animation 5gнет просмотров
- TeamUp advertising animationнет просмотров
- Fruit loot advertising animationнет просмотров
- Coolinart logo animationнет просмотров
- Grant logo animationнет просмотров
- Rocket cleaner logo animationнет просмотров
- SahOo Design logo animationнет просмотров
- Bible moment logo animationнет просмотров
- Slack logo animationнет просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Замовлення було виконане повністю з усіма побажаннями. Терміни додержанні. Було приємно працювати! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дякую Вам за цікавий та життєвий проєкт. Радий що зміг виконати ваше побажання. Всього найкращого. Рекомендую до співпраці