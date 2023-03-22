Eden_Art

Сергій Eden_Art

 
27 летУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Был
3 дня назад

Частная студия иллюстрации, анимации, дизайна, фотомонтажа - Eden Art Studio.

Творческий псевдоним Alex Eden.

1. Иллюстрация. Растровая и векторная графика. Любой стиль и жанр.

2. Живопись (пейзаж, натюрморт, портрет)

3. Анимация (традиционная покадровая 2D, rigging скелетная, motion design animation)

4. Дизайн (графический дизайн, 2D дизайн интерьера, моушн дизайн)

5. Фотомонтаж (создание изображений с "нуля", добавление/удаление/замена объектов, реставрация фото.

6. Фотообработка (ретушь, цветокоррекция)

Цель - реализовать проект в наилучшем виде, учесть все пожелания клиента в кратчайшие сроки.

Eden Art Studio.

tetianamamzer.github.io/Sergii_Kondratiuk_graphic-designer/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Alesia_A
Алеся 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Розробити анімаційний відео-ролик
Замовлення було виконане повністю з усіма побажаннями. Терміни додержанні. Було приємно працювати! Рекомендую!
Дякую Вам за цікавий та життєвий проєкт. Радий що зміг виконати ваше побажання. Всього найкращого. Рекомендую до співпраці
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