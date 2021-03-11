Edgar_Stepanyan

Эдгар Степанян Edgar_Stepanyan

 
24 годаАрмения/Ереван
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный дизайн логотипов

Здравствуйте!

Я Эдгар.

Ваш логотип — это то, как люди воспринимают вас, и то, что помогает отличить вас от конкурентов.

Я новичок в фрилансе, но хорошо разбираюсь в логотипах. С радостью помогу вам с вашим лого.

Нужно для заказа:

  • Нужно, чтобы логотип цеплял.
  • Нужно, чтобы логотип запоминался.
  • Нужно, чтобы логотип отражал суть деятельности.
Чтобы все эти пункт работали вы должны меня помочь,

расскажите каким вы их видите, какие цвета вы хотите и так далее.

Возвращаю предоплату

Работаю по выходным (10:00-20:00)

Контакты

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