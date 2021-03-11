Edgar_Stepanyan

Современный дизайн логотипов

Здравствуйте!

Я Эдгар.

Ваш логотип — это то, как люди воспринимают вас, и то, что помогает отличить вас от конкурентов.

Я новичок в фрилансе, но хорошо разбираюсь в логотипах. С радостью помогу вам с вашим лого.

Нужно для заказа:

Нужно, чтобы логотип цеплял.

Нужно, чтобы логотип запоминался.

Нужно, чтобы логотип отражал суть деятельности.

Чтобы все эти пункт работали вы должны меня помочь,

расскажите каким вы их видите, какие цвета вы хотите и так далее.

Возвращаю предоплату

Работаю по выходным (10:00-20:00)

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