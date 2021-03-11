Edgar_Stepanyan

Эдгар Степанян Edgar_StepanyanEdgar_Stepanyan
24 годаАрмения/Ереван
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный дизайн логотипов
Здравствуйте!
Я Эдгар.
Ваш логотип — это то, как люди воспринимают вас, и то, что помогает отличить вас от конкурентов.
Я новичок в фрилансе, но хорошо разбираюсь в логотипах. С радостью помогу вам с вашим лого.
Нужно для заказа:
- Нужно, чтобы логотип цеплял.
- Нужно, чтобы логотип запоминался.
- Нужно, чтобы логотип отражал суть деятельности.
расскажите каким вы их видите, какие цвета вы хотите и так далее.
Возвращаю предоплату
Работаю по выходным (10:00-20:00)
Контакты
- watsapp +37496363888
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