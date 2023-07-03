Eduard_Fedorov

Эдуард Федоров Eduard_Fedorov

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и адаптивная верстка. Валидный, кроссбраузерный код. Соблюдение сроков.

Привет! меня зовут Эдуард. Я frontend разработчик/верстальщик сайтов.

Люблю свое дело и ценю время, поэтому выполняю работу на совесть.

Чем я занимаюсь:

  • Верстка лендингов, сайтов-визиток, блогов, интернет магазинов

  • Посадка верстки на CMS ( WordPress )

  • Разработка сайта под ключ

Стек технологий:

  • HTML (HTML5)

  • CSS (CSS3)

  • SCSS/Sass

  • JavaScript

  • Jquery

  • GSAP

  • PHP

Мои контакты:

Telegram

Viber: +380731346705

WhatsApp: +380731346705

Gmail: [email protected]