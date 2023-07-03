Качественная и адаптивная верстка. Валидный, кроссбраузерный код. Соблюдение сроков.
Привет! меня зовут Эдуард. Я frontend разработчик/верстальщик сайтов.
Люблю свое дело и ценю время, поэтому выполняю работу на совесть.
Чем я занимаюсь:
Верстка лендингов, сайтов-визиток, блогов, интернет магазинов
Посадка верстки на CMS ( WordPress )
Разработка сайта под ключ
Стек технологий:
HTML (HTML5)
CSS (CSS3)
SCSS/Sass
JavaScript
Jquery
GSAP
PHP
Мои контакты:
Viber: +380731346705
WhatsApp: +380731346705
Gmail: [email protected]
Портфолио
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