Качественная и адаптивная верстка. Валидный, кроссбраузерный код. Соблюдение сроков.

Привет! меня зовут Эдуард. Я frontend разработчик/верстальщик сайтов.

Люблю свое дело и ценю время, поэтому выполняю работу на совесть.

Чем я занимаюсь:

Верстка лендингов, сайтов-визиток, блогов, интернет магазинов

Посадка верстки на CMS ( WordPress )

Разработка сайта под ключ

Стек технологий:

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

SCSS/Sass

JavaScript

Jquery

GSAP

PHP

Мои контакты:

Telegram

Viber: +380731346705

WhatsApp: +380731346705

Gmail: [email protected]