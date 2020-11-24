Edward-O

Эдуард Edward-O

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная разработка, поддержка и развитие сайтов и высоконагруженных ресурсов.

Я ПМ в топовой веб-студии – Octarine (https://octarine.com.ua).

Мы не даем Вам сделать сайт своими руками, и не делаем все на свое

усмотрение. Мы рассматриваем каждый проект как свой и Ваш одновременно.

Работу предпочитаем вести так, как если бы мы были партнерами.

  • Мы разрабатываем крупные системы, сайт, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.
  • Даем гарантию на свою работу 12 месяцев.
  • Делаем умный дизайн для клиентов сайта.
  • Продумываем бизнес логику проектов, их монетизацию.
  • Контролируем процесс разработки и поддержки в Jira, Confluence, Service Desk, Invision. Никаких google документов. Контролировать проект обсуждая его по почте или в скайпе невозможно. Через время,

    такой проект будет завязан на одном разработчике, и никто кроме него

    этот проект понимать не будет.

  • Используем \ Наши технологии﻿

    - Языки программирования: PHP, ﻿﻿Javascript;

    - CMS: гуру Wordpress & ﻿Woocommerce;

    ﻿- ﻿Backend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿Laravel, ﻿Socket.io, ﻿﻿ Docker;

    ﻿﻿- Frontend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿ React Native, React,﻿ Redux, ﻿﻿Bootstrap 3, Bootstrap 4, ﻿ Jquery;

    - Контроль: ﻿Jira, Confluence, Service Desk, Invision, Bitbucket.

    - Design: Photoshop, Axure, Illustrator, ﻿After Effects, Figma;

Время работыс 09-00 до 20-00 по Киеву

﻿Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • ﻿Безналичный расчет﻿
  • Paysend
  • Приватбанк
  • WebMoney (WMZ, WMR)﻿
  • Яндекс деньги
  • Qiwi Wallet
  • Payoneer
Контакты можно посмотреть у нас на сайте﻿ или справа в меню, нажав на кнопку Открыть контактные данные.

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