Я ПМ в топовой веб-студии – Octarine (https://octarine.com.ua).
Мы не даем Вам сделать сайт своими руками, и не делаем все на свое
усмотрение. Мы рассматриваем каждый проект как свой и Ваш одновременно.
Работу предпочитаем вести так, как если бы мы были партнерами.
- Мы разрабатываем крупные системы, сайт, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.
- Даем гарантию на свою работу 12 месяцев.
- Делаем умный дизайн для клиентов сайта.
- Продумываем бизнес логику проектов, их монетизацию.
- Контролируем процесс разработки и поддержки в Jira, Confluence, Service Desk, Invision. Никаких google документов. Контролировать проект обсуждая его по почте или в скайпе невозможно. Через время,
такой проект будет завязан на одном разработчике, и никто кроме него
этот проект понимать не будет.
- Используем \ Наши технологии
- Языки программирования: PHP, Javascript;
- CMS: гуру Wordpress & Woocommerce;
- Backend, фреймворки, библиотеки: Laravel, Socket.io, Docker;
- Frontend, фреймворки, библиотеки: React Native, React, Redux, Bootstrap 3, Bootstrap 4, Jquery;
- Контроль: Jira, Confluence, Service Desk, Invision, Bitbucket.
- Design: Photoshop, Axure, Illustrator, After Effects, Figma;
Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Безналичный расчет
- Paysend
- Приватбанк
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Яндекс деньги
- Qiwi Wallet
- Payoneer
Портфолио
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