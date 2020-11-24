Профессиональная разработка, поддержка и развитие сайтов и высоконагруженных ресурсов.

Я ПМ в топовой веб-студии – Octarine (https://octarine.com.ua).

Мы не даем Вам сделать сайт своими руками, и не делаем все на свое

усмотрение. Мы рассматриваем каждый проект как свой и Ваш одновременно.

Работу предпочитаем вести так, как если бы мы были партнерами.

Мы разрабатываем крупные системы, сайт, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.

Даем гарантию на свою работу 12 месяцев .

на свою работу . Делаем умный дизайн для клиентов сайта.

Продумываем бизнес логику проектов, их монетизацию.

Контролируем процесс разработки и поддержки в Jira, Confluence, Service Desk, Invision. Никаких google документов. Контролировать проект обсуждая его по почте или в скайпе невозможно. Через время, такой проект будет завязан на одном разработчике, и никто кроме него этот проект понимать не будет.

Используем \ Наши технологии﻿ - Языки программирования: PHP, ﻿﻿Javascript; - CMS: гуру Wordpress & ﻿Woocommerce; ﻿- ﻿Backend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿Laravel, ﻿Socket.io, ﻿﻿ Docker; ﻿﻿- Frontend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿ React Native, React,﻿ Redux, ﻿﻿Bootstrap 3, Bootstrap 4, ﻿ Jquery; - Контроль: ﻿Jira, Confluence, Service Desk, Invision, Bitbucket. - Design: Photoshop, Axure, Illustrator, ﻿After Effects, Figma;

с 09-00 до 20-00 по Киеву

﻿Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

﻿Безналичный расчет﻿

Paysend

Приватбанк

WebMoney (WMZ, WMR)﻿

Яндекс деньги

Qiwi Wallet

Payoneer

Контакты можно посмотреть у нас наили справа в меню, нажав на кнопку