Графический Дизайнер
Приветствую вас, если вам нужно сделать неповторимый логотип в короткие сроки, то я с радостью вам помогу, а если вы нашли меня случайно, то теперь знаете, к кому можно обратиться за логотипом, поэтому обращайтесь в любое время, я сделаю все, чтобы вы были удовлетворены результатом!)
Логотипы я делаю в Adobe Illustrator или же в Adobe photoshop.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Игровой клуб1 просмотр
- Сеть магазинов одеждынет просмотров
- Cеть ресторанов1 просмотр
- Vape Shopнет просмотров
- Доставка алкоголя на домнет просмотров
- Обложка на Twichнет просмотров
- Турагенствонет просмотров