Графический Дизайнер

Приветствую вас, если вам нужно сделать неповторимый логотип в короткие сроки, то я с радостью вам помогу, а если вы нашли меня случайно, то теперь знаете, к кому можно обратиться за логотипом, поэтому обращайтесь в любое время, я сделаю все, чтобы вы были удовлетворены результатом!)





Логотипы я делаю в Adobe Illustrator или же в Adobe photoshop.