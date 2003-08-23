Efiko

Ефим Конев Efiko

 
20 летРоссия/Сарапул
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Графический Дизайнер

Приветствую вас, если вам нужно сделать неповторимый логотип в короткие сроки, то я с радостью вам помогу, а если вы нашли меня случайно, то теперь знаете, к кому можно обратиться за логотипом, поэтому обращайтесь в любое время, я сделаю все, чтобы вы были удовлетворены результатом!)


Логотипы я делаю в Adobe Illustrator или же в Adobe photoshop.

IllustratorPhotoshop
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