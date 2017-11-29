Фотореалистичная визуализация интерьеров.
Обработка фотографий.
Здравствуйте! Для меня визуализация интерьера это увлечение, постоянное развитие и способ монетизировать любимое дело. А, как известно, работа, приносящая удовольствие выполняется качественно.
Я творческий человек, увлекаюсь не только созданием прекрасного на компьютере, но и люблю творить руками.
- Имею сертификат об успешном окончании курса по Профессиональной визуализации интерьеров в 3д максе
- Опыт работы в 3ds Max (V-Ray); Adobe Photoshop.
- Если я отправила заявку, значит мне действительно интересно работать над Вашим проектом.
- Выполняю работу до конца. Над интересными проектами готова работать сутками напролёт
- Придерживаюсь мнения, что хорошего результата нужно добиваться совместно с заказчиком, т.к. успешное выполнение начинается с чёткого ТЗ.
- Работаю также с фотографией: обработка, редактирование фото, ретушь.
Вашему вниманию моё портфолио
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Мск +7 (926) 262-06-02
Блр +375-33-673-58-97
Портфолио
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