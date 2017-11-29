EfimKa73

Екатерина EfimKa73

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Визуализация интерьеров в 3D. Обработка фотографий

Фотореалистичная визуализация интерьеров.

Обработка фотографий.

Здравствуйте! Для меня визуализация интерьера это увлечение, постоянное развитие и способ монетизировать любимое дело. А, как известно, работа, приносящая удовольствие выполняется качественно.

Я творческий человек, увлекаюсь не только созданием прекрасного на компьютере, но и люблю творить руками.

 

- Имею сертификат об успешном окончании курса по Профессиональной визуализации интерьеров в 3д максе

- Опыт работы в 3ds Max (V-Ray); Adobe Photoshop.

- Если я отправила заявку, значит мне действительно интересно работать над Вашим проектом.

- Выполняю работу до конца. Над интересными проектами готова работать сутками напролёт

- Придерживаюсь мнения, что хорошего результата нужно добиваться совместно с заказчиком, т.к. успешное выполнение начинается с чёткого ТЗ.

- Работаю также с фотографией: обработка, редактирование фото, ретушь.

Вашему вниманию моё портфолио

Контакты

Skype/Viber/WatsApp/Telegram

Мск +7 (926) 262-06-02

Блр +375-33-673-58-97

[email protected]

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Отзывы заказчиков

N555
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Дизайн интерьера
Спасибо, Кате, работа выполнена на отлично.
Всё четко, оплата в срок, спасибо!
Ответный отзыв
mospro
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Визуализация предметов интерьера
Как всегда, прекрасная работа! Рада нашему сотрудничеству!
Приятно работать с такими заказчиками. Задача ставится четко, неоднозначные моменты или возникшие сложности по проекту подробно обсуждаются, оплата вовремя. Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
mospro
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Визуализация комнаты
Очень качественная работа, все выполнено в срок! Большое спасибо за сотрудничество!
Заказчик ясно формулирует задачи, быстро выходит на связь, оплачивает работу незамедлительно. Было приятно работать =)
Ответный отзыв