Визуализация интерьеров в 3D. Обработка фотографий

Фотореалистичная визуализация интерьеров.

Обработка фотографий.

Здравствуйте! Для меня визуализация интерьера это увлечение, постоянное развитие и способ монетизировать любимое дело. А, как известно, работа, приносящая удовольствие выполняется качественно.

Я творческий человек, увлекаюсь не только созданием прекрасного на компьютере, но и люблю творить руками.

- Имею сертификат об успешном окончании курса по Профессиональной визуализации интерьеров в 3д максе

- Опыт работы в 3ds Max (V-Ray); Adobe Photoshop.

- Если я отправила заявку, значит мне действительно интересно работать над Вашим проектом.

- Выполняю работу до конца. Над интересными проектами готова работать сутками напролёт

- Придерживаюсь мнения, что хорошего результата нужно добиваться совместно с заказчиком, т.к. успешное выполнение начинается с чёткого ТЗ.

- Работаю также с фотографией: обработка, редактирование фото, ретушь.

Вашему вниманию моё портфолио

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