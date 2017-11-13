Нужно придумать домен для студии Web-разработки. В основном идет разработка игровых сайтов , рулеток для игровых дисциплин!
Разработка и Установка Рулеток CS:GO/Dota2/Rust/PUBG/
Уже более 2-ух лет занимаюсь установкой/разработкой игровых рулеток!
Цены от 2500р.
Что входит в мои услуги?
-Полная настройка веб и серверной части.
-Полная настройка ботов.
-Редизайн
-Верстка
-Создание макетов PSD.
-Разработка уникального дизайна
-Обучения азам управления сайтом
-Работа с гарантами и на прямую
Каждый сайт имеет свою цену!
skype: sisaid85 - Редко проверяю!
Портфолио:
Малая часть сайтов которые выдержали конкуренцию и работают в настоящее время.
Мои гарантии:
Проверенный на eskript.ru
Кодер и смотритель на eskript.info
Проверенный на lolzteam
- Нейминг и Слоганы2 заявкиЗакрыт7 лет назад