Разработка и Установка Рулеток CS:GO/Dota2/Rust/PUBG/

Уже более 2-ух лет занимаюсь установкой/разработкой игровых рулеток!

Цены от 2500р.

Что входит в мои услуги?

-Полная настройка веб и серверной части.

-Полная настройка ботов.

-Редизайн

-Верстка

-Создание макетов PSD.

-Разработка уникального дизайна

-Обучения азам управления сайтом

-Работа с гарантами и на прямую

Каждый сайт имеет свою цену!

https://vk.com/chickenduk

skype: sisaid85 - Редко проверяю!

Портфолио:

csgo4vip.ru

happyskins.ru

hidden-pubg.ru

Малая часть сайтов которые выдержали конкуренцию и работают в настоящее время.

Мои гарантии:

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