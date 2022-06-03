Junior Програмист

Меня зовут Егор мне 20 лет я из города Челябинска. Учусь на 2 курсе на факультете фундаментальная информатика и информационные технологии в Челябинском государственном университете. Имеется опыт работы на языках С/С++, Java, Goland, JavaScript, CSS, HTML,Makefile, также недавно приехал с Казани был на интенсиве в School 21 и весь месяц изучал язык C. Работал с git, терминалом, знаю что такое БД, массивы, изучал ООП. Хочу попробовать себя в IT компании, поработать в команде. Быстро обучаемый, высокий уровень стрессоустойчивости, умение эффективно разрешать конфликтные ситуации, когда сталкиваюсь с чем то новым, всегда быстро и четко ищу пути для достижения результата. Хотелось бы попробовать что то новое. Надеюсь на обратную связь.