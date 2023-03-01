EgorAver

Єгор Авер'янов EgorAver

 
24 годаУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
О себе

Как качественный копирайтер, я обладаю следующими навыками и характеристиками:

  1. Я умею понимать и анализировать потребности целевой аудитории и создавать контент, который будет наиболее эффективно ее привлекать и удерживать.

  2. Я умею использовать язык и стиль, который соответствует бренду и его ценностям, и способствует формированию нужного имиджа.

  3. Я умею писать легко и понятно, используя простые слова и конструкции, чтобы контент был доступен максимальному числу читателей.

  4. Я умею создавать заголовки и лиды, которые заставляют читателя заинтересоваться и продолжить чтение.

  5. Я умею работать с ключевыми словами и оптимизировать контент для поисковых систем, чтобы он был легко находился и привлекал целевую аудиторию.

  6. Я умею работать с различными форматами контента, такими как статьи, блоги, социальные сети, реклама, пресс-релизы и т.д.

  7. Я обладаю хорошей грамотностью, знанием грамматических правил и умением избегать орфографических и пунктуационных ошибок.

  8. Я умею работать в команде, учитывать мнения и требования клиентов и коллег, и достигать общих целей.

  9. Я постоянно развиваю свои профессиональные навыки, следю за тенденциями и новыми технологиями в области контент-маркетинга.

  10. Я люблю свою работу и стремлюсь к созданию контента, который не только эффективен, но и интересен и полезен для читателей.