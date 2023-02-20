Верстка сайтов

Работаю c вёрсткой сайтов. Немного с javascript. Есть опыт работы с CSS препроцессорами, Bootstrap, Git. Также с различными графическими редакторами.

Также работал с небольшими проектами в качестве помощника или второго верстальщика. Верстка собственных сайтов. Анимация несложных проектов. Монтаж простых видео.

Небольшой стек технологий и программ которыми владею: HTML, CSS (SASS), Bootstrap, JS, Figma, Adobe Photoshop, After Effects, Premiere Pro.

Также могу предоставить примеры своих работ на github.