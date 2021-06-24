EkKirillova

Копирайтер

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Кириллова, проживаю в прекрасном городе на Неве Санкт-Петербурге. По образованию я эколог, а по

призванию – копирайтер.

Работала я 5 лет в продажах, поэтому знаю, как красиво и эффективно продать тот или иной товар, услугу. Прошла курсы по смм – управлению

аккаунтом в инстаграмме (имею соответствующий сертификат). После чего поняла,

что хочу совершенствоваться в написании различных текстов и прошла курсы школы

Юлии Волкодав.

Время, как говорится, самое ценное, что у нас есть. Поэтому я очень ценю ваше и свое время и выполняю работу строго в срок. В среднем от

1го до 4х дней занимает написание статьи в зависимости от объема работы. При этом

ответ на ваш запрос на почту или в мессенджерах отвечаю в тот же день.

Самое важное, чтобы моя работа нравилась вам, поэтому будут обговорены все детали «на берегу», только после чего я приступлю к выполнению

работы. Вы можете спокойно критиковать мою работу, в пределах разумного,

конечно, зная, что я адекватно восприму ваши слова и доведу работу до

совершенства. За уникальность можете даже не переживать – гарантирую не менее

95%.

Хорошо работаю с Seo-текстами: стараюсь, чтобы все ваши «ключи» имели только прямое вхождение в текст, причем после чего этот текст

читался легко и непринужденно.

Мой опыт в продажах дает возможность написать для вас эффективный продающий текст, который привлечет и зацепит потенциального

покупателя. После анализа вашей целевой аудитории будет составлен текст,

который привлечет внимание «правильных» покупателей. Опыт в ведении блога в

инстаграмме дает возможность доверить мне разработку контент-плана и написание

текстов как продающих, так и информационных.

Можете быть уверены, что перед началом работы над вашим текстом я погружаюсь сначала в вашу тематику и изучаю ваш вопрос. Не работаю

только с техническими статьями. Если я сомневаюсь, что смогу качественно написать

текст по вашей тематике, я не берусь за работу, чтобы не подводить вас.

Если вы хотите быть спокойным и уверенным, что ваша работа будет уникальной и не заставит вас долго ждать, пишите на любые мессенджеры по

телефону +7-921-097-55-05 или на почту [email protected]