EkKirillova

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Кириллова, проживаю в прекрасном городе на Неве Санкт-Петербурге. По образованию я эколог, а по
призванию – копирайтер.
Работала я 5 лет в продажах, поэтому знаю, как красиво и эффективно продать тот или иной товар, услугу. Прошла курсы по смм – управлению
аккаунтом в инстаграмме (имею соответствующий сертификат). После чего поняла,
что хочу совершенствоваться в написании различных текстов и прошла курсы школы
Юлии Волкодав.
Время, как говорится, самое ценное, что у нас есть. Поэтому я очень ценю ваше и свое время и выполняю работу строго в срок. В среднем от
1го до 4х дней занимает написание статьи в зависимости от объема работы. При этом
ответ на ваш запрос на почту или в мессенджерах отвечаю в тот же день.
Самое важное, чтобы моя работа нравилась вам, поэтому будут обговорены все детали «на берегу», только после чего я приступлю к выполнению
работы. Вы можете спокойно критиковать мою работу, в пределах разумного,
конечно, зная, что я адекватно восприму ваши слова и доведу работу до
совершенства. За уникальность можете даже не переживать – гарантирую не менее
95%.
Хорошо работаю с Seo-текстами: стараюсь, чтобы все ваши «ключи» имели только прямое вхождение в текст, причем после чего этот текст
читался легко и непринужденно.
Мой опыт в продажах дает возможность написать для вас эффективный продающий текст, который привлечет и зацепит потенциального
покупателя. После анализа вашей целевой аудитории будет составлен текст,
который привлечет внимание «правильных» покупателей. Опыт в ведении блога в
инстаграмме дает возможность доверить мне разработку контент-плана и написание
текстов как продающих, так и информационных.
Можете быть уверены, что перед началом работы над вашим текстом я погружаюсь сначала в вашу тематику и изучаю ваш вопрос. Не работаю
только с техническими статьями. Если я сомневаюсь, что смогу качественно написать
текст по вашей тематике, я не берусь за работу, чтобы не подводить вас.
Если вы хотите быть спокойным и уверенным, что ваша работа будет уникальной и не заставит вас долго ждать, пишите на любые мессенджеры по
телефону +7-921-097-55-05 или на почту [email protected]