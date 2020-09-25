Web-разработка

Здравствуйте, если вы ищете простое, но эффективное решение за разумную цену для вашего веб-сайта - вы попали по адресу.

Я работаю с созданием веб-контента, рекламными баннерами и магазинами под ключ. Кроме того, если вам нужен бот для продвижения вашего продукта в социальной сети (Instagram, Telegram или Viber), готовое решение за три дня уже обеспечено

Пишу на java и node.js, знаю Spring, Hibernate, SQL, HTML, CSS, React и понимаю принципы работы HTTP. Знакома с Bootstrap и MySQL, PostgreSQL, MongoDB . Есть опыт написания ботов для телеграмма ( @videoConvectorBot - бот для конвертации видео по ссылке в МР3). Так же могу писать на python ( нейронная сеть для анализа кардиограмм)