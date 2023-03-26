Ekaterina-007

Инфографика для маркетплейсов

Внимание, клевый дизайн и продажа товаров на маркетплейсах гарантирована. Пока одни обещают, я делаю

Добрый день!

Меня зовут Катя и я помогу вам создать продающую карточку Вашего товара, тем самым увеличить ваши продажи.



Сделаю быстро и качественно!



Прайс-лист услуг:

Одна карточка товара 5 €

Три круга правок бесплатно, далее 1,25 €



Для работы от Вас потребуется:

- ТЗ,

- фотографии хорошего качества,

- описание и характеристика товара.



Работаю по предоплате 50%.



Мой канал в Telegram с работами: https://t.me/INFOGRAFIKA_OZON_WB_Kate