Ekaterina-007

Екатерина Ekaterina-007Ekaterina-007
33 годаКипр/Ларнака
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Инфографика для маркетплейсов
Внимание, клевый дизайн и продажа товаров на маркетплейсах гарантирована. Пока одни обещают, я делаю
Добрый день!
Меня зовут Катя и я помогу вам создать продающую карточку Вашего товара, тем самым увеличить ваши продажи.
Сделаю быстро и качественно!
Прайс-лист услуг:
Одна карточка товара 5 €
Три круга правок бесплатно, далее 1,25 €
Для работы от Вас потребуется:
- ТЗ,
- фотографии хорошего качества,
- описание и характеристика товара.
Работаю по предоплате 50%.
Мой канал в Telegram с работами: https://t.me/INFOGRAFIKA_OZON_WB_Kate