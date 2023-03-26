Ekaterina-007

Екатерина Ekaterina-007

 
33 годаКипр/Ларнака
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Инфографика для маркетплейсов

Внимание, клевый дизайн и продажа товаров на маркетплейсах гарантирована. Пока одни обещают, я делаю

Добрый день!                             
Меня зовут Катя и я помогу вам создать продающую карточку Вашего товара, тем самым увеличить ваши продажи.

Сделаю быстро и качественно!


Прайс-лист услуг:
 Одна карточка товара 5 €
 Три круга правок бесплатно, далее 1,25 €

Для работы от Вас потребуется:
- ТЗ,
- фотографии хорошего качества,
- описание и характеристика товара.

Работаю по предоплате 50%.

Мой канал в Telegram с работами: https://t.me/INFOGRAFIKA_OZON_WB_Kate