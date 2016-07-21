Здравствуйте.Меня зовут Екатерина. Работаю в Word, Excel, Access; Творческая личность- пишу стихи, копирайтер, рерайтер) Буду рада сотрудничеству!!
Обучаюсь в университете, факультет бизнес-информатики. (Владею методами "слепой" печати, пишу макросы для Excel, работаю с таблицами в Excel(расчеты и наполнение); Составляю базы данных в Access и 1С) набор/редактирование/копирайт/ рерайт текстов в Microsoft Word(15 р/страница); составляю тексты и статьи( 50р. за 1000 символов) Грамотная, отлично знаю русский/английский язык)
Чрезвычайно творческая личность! Пишу стихи(опыт 3 года), играю на фортепьяно(профессионально). Возьмусь за любую работу в сфере творчества(кроме рисунков, художественного образования не имею)
Работаю без предоплаты.
При дальнейшем сотрудничестве действует скидка: -10% на каждый 3ий заказ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Стихи.Не обращай внимания...328 просмотров
- Бред?318 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
9 лет назад
Качество работы высокое. Сроки соблюдает. Общение оставляет приятное впечатление.
Ответный отзыв
Работодателей хороший. Задание интересное, все объясняет, оплата в срок))
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