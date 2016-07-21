Здравствуйте.Меня зовут Екатерина. Работаю в Word, Excel, Access; Творческая личность- пишу стихи, копирайтер, рерайтер) Буду рада сотрудничеству!!

Обучаюсь в университете, факультет бизнес-информатики . (Владею методами "слепой" печати, пишу макросы для Excel, работаю с таблицами в Excel(расчеты и наполнение); Составляю базы данных в Access и 1С) набор/редактирование/копирайт/ рерайт текстов в Microsoft Word(15 р/страница); составляю тексты и статьи( 50р. за 1000 символов) Грамотная, отлично знаю русский/английский язык)

Чрезвычайно творческая личность ! Пишу стихи(опыт 3 года), играю на фортепьяно(профессионально). Возьмусь за любую работу в сфере творчества(кроме рисунков, художественного образования не имею)

Работаю без предоплаты.