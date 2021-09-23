Ekaterina707

Екатерина Кравцова Ekaterina707Ekaterina707
23 годаРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я веб-дизайнер, создаю сайты на платформе Tilda.Готова выполнить работу по вашему бюджету. Создам для вас сайт с дизайном, который вы пожелаете, за короткий срок.
Я ответственный человек, выполняю работу индивидуально и качественно, дизайн выполняю по вашим капризам. https://portfoliek.tilda.ws/
Здесь есть примеры моих работ, цену за работу назначаете вы.
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