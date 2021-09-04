Никита Екименко EkimenkoEkimenko
Добрый день , меня зовут Никита!
Свой небольшой опыт, я компенсирую ответственным подходом к работе, слежу за трендами в веб-дизайне, имею практический опыт в UX/UI дизайне, владею теорией цветов, композиции, типографики.
Мои качества позволяют мне создавать удобный, на профессиональном уровне сайт учитывающий ваши пожелания.
Постоянно отслеживаю последние тренды в веб дизайне и анализирую конкурентов на рынке
Что я могу создать ?
- Продающий Lending page
- Дизайн сайта
- Дизайн мобильного приложения
- Презентацию
- Дизайн элементов интерфейса ( меню, кнопки, всплывающие окна, формы для заявок и др.)
- Подготовка к верстке
- Баннеры
Процесс работы:
Перед началом работы анализирую конкурентов, собираю референсы, перехожу к созданию прототипа, после утверждения прототипа перехожу к отрисовке макета. При необходимости создаю путь пользователя, работаю до утверждения проекта с неограниченным количеством правок.
В работе ценю: серьезность, обратную связь, честность, заинтересованность и легкий подход.
Пишите, буду рад с поработать с вашим проектом!
- Приложение для нетворкинга69 просмотров
- Поиск авиабилетов62 просмотра
- Магазин одежды51 просмотр
- Лендинг пиццерии57 просмотров
- Nike36 просмотров