Веб-дизайнер

Добрый день , меня зовут Никита!

Свой небольшой опыт, я компенсирую ответственным подходом к работе, слежу за трендами в веб-дизайне, имею практический опыт в UX/UI дизайне, владею теорией цветов, композиции, типографики.

Мои качества позволяют мне создавать удобный, на профессиональном уровне сайт учитывающий ваши пожелания.

Постоянно отслеживаю последние тренды в веб дизайне и анализирую конкурентов на рынке

Что я могу создать ?

- Продающий Lending page

- Дизайн сайта

- Дизайн мобильного приложения

- Презентацию

- Дизайн элементов интерфейса ( меню, кнопки, всплывающие окна, формы для заявок и др.)

- Подготовка к верстке

- Баннеры

Процесс работы:

Перед началом работы анализирую конкурентов, собираю референсы, перехожу к созданию прототипа, после утверждения прототипа перехожу к отрисовке макета. При необходимости создаю путь пользователя, работаю до утверждения проекта с неограниченным количеством правок.

В работе ценю: серьезность, обратную связь, честность, заинтересованность и легкий подход.

Пишите, буду рад с поработать с вашим проектом!