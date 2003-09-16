Ekkaterinaa

Катерина Кочкіна Ekkaterinaa

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Привет! Я Катя – дизайнер презентаций

Более 20 креативных работ и 10 довольных клиентов – кейсы и отзывы скину в личные сообщения.

В моей КОМПЕТЕНЦИИ:

  • презентации на русском, украинском и английском языках

  • подбираю дизайн (фото, цветовое решение, инфографику) под вашу тему (соглашаем)

  • срок от 1-3 дней

  • владение Power Point более 3 лет

  • уникальные дизайны (не использую шаблоны)

  • доступные цены

!!любые правки входят в стоимость работы

  • учту любые ваши пожелания

  • создаю ДОПОЛНИТЕЛЬНО еще: прайс-листы, логотипы, рефераты, курсовые и отчёты по практике.

Также могу полностью подготовить к продаже вашу страницу в Instagram.

Оплата после выполнения работы и Вашего полного удовольствия.

Цены невысокие, мне нужен опыт, вам качественная работа – мы точно договоримся)

Ответственность:

  • готова приступить уже к работе

  • всегда довожу дело до конца

  • не нарушаю сроков

  • не беру предоплату (окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком)

  • всегда на связи

Заинтересовала? Если да, то жду вас в:

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