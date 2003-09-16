Привет! Я Катя – дизайнер презентаций

Более 20 креативных работ и 10 довольных клиентов – кейсы и отзывы скину в личные сообщения.

В моей КОМПЕТЕНЦИИ:

презентации на русском, украинском и английском языках

подбираю дизайн (фото, цветовое решение, инфографику) под вашу тему (соглашаем)

срок от 1-3 дней

владение Power Point более 3 лет

уникальные дизайны (не использую шаблоны)

доступные цены

!!любые правки входят в стоимость работы

учту любые ваши пожелания

создаю ДОПОЛНИТЕЛЬНО еще: прайс-листы, логотипы, рефераты, курсовые и отчёты по практике.

Также могу полностью подготовить к продаже вашу страницу в Instagram.

Оплата после выполнения работы и Вашего полного удовольствия.

Цены невысокие, мне нужен опыт, вам качественная работа – мы точно договоримся)

Ответственность:

готова приступить уже к работе

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату (окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком)

всегда на связи

Заинтересовала? Если да, то жду вас в: