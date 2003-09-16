Привет! Я Катя – дизайнер презентаций
Более 20 креативных работ и 10 довольных клиентов – кейсы и отзывы скину в личные сообщения.
В моей КОМПЕТЕНЦИИ:
презентации на русском, украинском и английском языках
подбираю дизайн (фото, цветовое решение, инфографику) под вашу тему (соглашаем)
срок от 1-3 дней
владение Power Point более 3 лет
уникальные дизайны (не использую шаблоны)
доступные цены
!!любые правки входят в стоимость работы
учту любые ваши пожелания
создаю ДОПОЛНИТЕЛЬНО еще: прайс-листы, логотипы, рефераты, курсовые и отчёты по практике.
Также могу полностью подготовить к продаже вашу страницу в Instagram.
Оплата после выполнения работы и Вашего полного удовольствия.
Цены невысокие, мне нужен опыт, вам качественная работа – мы точно договоримся)
Ответственность:
готова приступить уже к работе
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
не беру предоплату (окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком)
всегда на связи
Заинтересовала? Если да, то жду вас в:
Telegram - katyabtw
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Рефераты про писателей1 просмотр
- Презентация История компьютеровнет просмотров
- Презентация Внешний вид языков программированиянет просмотров
- Презентация Эпоха информатикинет просмотров
- Презентация "Сеть и классификация сетей"нет просмотров
- Презентация по книге "Debt the first 5 000 years"12 просмотров
- Презентация бисквитных пирожных14 просмотров
- Презентация "Ребенок в природной окружающей среде"37 просмотров
- Презентация по информатике для младших классов18 просмотров
- Презентация "Стратегическое планирование"30 просмотров
- Презентация Проблема воен. безопасности в Украине16 просмотров