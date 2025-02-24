Ekzis

Алмаз Ekzis

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

20-летний студент из России ✌️.

Создаю интерфейс с помощью React и backend с помощью NodeJs 🔥.

Люблю смотреть аниме 💀 и играть в видеоигры 🎮.

Программирую около 6 лет 💻.

Навыки:

  • HTML5 | CSS3/SCSS

  • JavaScript | jQuery

  • React.js

  • Bootstrap | BEM | Flex-Box | Tailwind

  • Gulp | Webpack | npm

  • Git | GitHub

  • NodeJs

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$12/час
от $30от 10 дней
нет рейтинга