20-летний студент из России ✌️.
Создаю интерфейс с помощью React и backend с помощью NodeJs 🔥.
Люблю смотреть аниме 💀 и играть в видеоигры 🎮.
Программирую около 6 лет 💻.
Навыки:
HTML5 | CSS3/SCSS
JavaScript | jQuery
React.js
Bootstrap | BEM | Flex-Box | Tailwind
Gulp | Webpack | npm
Git | GitHub
NodeJs
Я против войны в Украине!
HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $12от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$12/час
от $30от 10 дней
нет рейтинга