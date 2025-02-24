20-летний студент из России ✌️. Создаю интерфейс с помощью React и backend с помощью NodeJs 🔥. Люблю смотреть аниме 💀 и играть в видеоигры 🎮. Программирую около 6 лет 💻. Навыки: HTML5 | CSS3/SCSS

JavaScript | jQuery

React.js

Bootstrap | BEM | Flex-Box | Tailwind

Gulp | Webpack | npm

Git | GitHub

NodeJs

Я против войны в Украине !

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