Сделаем сайт, который вам понравится
Наша команда сделает для Вас любой сайт под ключ: начиная от лендинга и заканчивая интернет-каталогом. Быстро и качественно.
Вам просто надо будет принять работу и порадоваться:))
Делаем сайты, которые продают
Хотите получить готовый сайт, который будет продавать? Без головной боли и лишних телодвижений? Чтобы и красиво, и стильно, и работал без нареканий?
Тогда Вам к нам!
Наша команда из дизайнера, front-end и back-end специалистов быстро и качественно создаст для вас сайт любой сложности- от лэндинга до интернет-магазина.
И все это под ключ)
Цены Сайты «под ключ»
· Лендинг от 200$
· Сайт-визитка от 350$
· Интернет-каталог от 400$
· Корпоративный сайт от 600$
Дизайн отдельно
-Adobe Photoshop,
-Adobe Illustrator,
-Adobe After effects,
-Figma
· Дизайн главной страницы сайта, дизайн лендинга 100$
· Прототипирование от 10$
· Мобильная/планшетная версии для многостраничного сайта 100$
· Внутренние страницы сайта от 15$
· Анимация от 20$
· Доработка готового макета: 1 экран от 10$
Front-end
-Javascript ES5 и выше,
-jQuery,
-HTML 5,
-CSS 3, CSS анимация,
-Адаптивная кроссбраузерная верстка (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer (поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex),
-Flexbox/Grid;
-БЭМ,
-SASS/SCSS препроцессор,
-Pug-препроцессор,
-Webpack/gulp,
-Vue.js/Nuxt.js,
-Canvas
-Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код; -Комментарии (при необходимости очень детальные); -Поддержка стандартов W3C; -Соответствие макету по PixelPerfect;
· Верстка главной страницы 50$
· Верстка второстепенных страниц 10-15$/шт.
· Час работы (для дополнительных услуг) 10$
Back-end
-JSON,
-API,
-Ajax,
-Git,
-Node.js,
-Mongo DB,
-Express.js,
-Firebase
За срочность +30% от бюджета проектаЕсли мы не успеваем в заранее оговоренные сроки, то делаем скидку 20% от бюджета проекта!
Оплата
Работаем по предоплате
При стоимости проекта до 350$ - 50% предоплата и 50% по завершению проекта
При стоимости проекта до 650$ - 30% предоплата, 70% по завершению проекта
При стоимости проекта от 650$ и выше - обговаривается отдельно
Яндекс.Деньги
Киви
Visa/MasterCard
PayPal
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