Сайты под ключ любой сложности и не только!

Сделаем сайт, который вам понравится

Наша команда сделает для Вас любой сайт под ключ: начиная от лендинга и заканчивая интернет-каталогом. Быстро и качественно.

Вам просто надо будет принять работу и порадоваться:))

Делаем сайты, которые продают

Хотите получить готовый сайт, который будет продавать? Без головной боли и лишних телодвижений? Чтобы и красиво, и стильно, и работал без нареканий?

Тогда Вам к нам!

Наша команда из дизайнера, front-end и back-end специалистов быстро и качественно создаст для вас сайт любой сложности- от лэндинга до интернет-магазина.

И все это под ключ)

Цены Сайты «под ключ»

· Лендинг от 200$

· Сайт-визитка от 350$

· Интернет-каталог от 400$

· Корпоративный сайт от 600$

Дизайн отдельно

-Adobe Photoshop,

-Adobe Illustrator,

-Adobe After effects,

-Figma

· Дизайн главной страницы сайта, дизайн лендинга 100$

· Прототипирование от 10$

· Мобильная/планшетная версии для многостраничного сайта 100$

· Внутренние страницы сайта от 15$

· Анимация от 20$

· Доработка готового макета: 1 экран от 10$

Front-end

-Javascript ES5 и выше,

-jQuery,

-HTML 5,

-CSS 3, CSS анимация,

-Адаптивная кроссбраузерная верстка (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer (поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex),

-Flexbox/Grid;

-БЭМ,

-SASS/SCSS препроцессор,

-Pug-препроцессор,

-Webpack/gulp,

-Vue.js/Nuxt.js,

-Canvas

-Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код; -Комментарии (при необходимости очень детальные); -Поддержка стандартов W3C; -Соответствие макету по PixelPerfect;

· Верстка главной страницы 50$

· Верстка второстепенных страниц 10-15$/шт.

· Час работы (для дополнительных услуг) 10$

Back-end

-JSON,

-API,

-Ajax,

-Git,

-Node.js,

-Mongo DB,

-Express.js,

-Firebase

За срочность +30% от бюджета проекта

Если мы не успеваем в заранее оговоренные сроки, то делаем скидку 20% от бюджета проекта!

Оплата

Работаем по предоплате

При стоимости проекта до 350$ - 50% предоплата и 50% по завершению проекта

При стоимости проекта до 650$ - 30% предоплата, 70% по завершению проекта

При стоимости проекта от 650$ и выше - обговаривается отдельно

Яндекс.Деньги

Киви

Visa/MasterCard

PayPal