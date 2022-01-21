Видеограф/видеомейкер

Привет. Меня зовут Элли. И мое призвание-создавать атмосферные видео. Занимаюсь этим 5 лет и все время повышаю свою насмотренность и навыки. Видео-моя страсть.

Портфолио находится в Инстаграм

https://instagram.com/ellie_epiphany?utm_medium=copy_link

услуги:

☑ склейка видео

☑ реклама☑ монтаж видео ☑ цветокоррекция☑ сведение аудио и видео дорожек ☑ замедление/ускорение видео ☑работа с материалом ☑переходы ☑ замедление/ускорение видео Имеется опыт в создании ⚫ рекламных видео⚫ отчетов с мероприятий⚫ свадебных видео⚫ тревел блогов⚫ клипов