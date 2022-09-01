Дизайнер инфографики для маркетплейсов WB иOzon

Всем привет Меня зовут Эльмира!

Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Приглашаю Вас на свой канал в телеграмм канале GRAFIKA_EL_SHAR.

Приму все Ваши пожелания и помогу выделить Ваш товар подчеркнув его преимущества.

Стоимость работ на данный момент:

- 1-5 фото - 250 рублей

- 6 и последующие - 220 рублей

- два круга правок БЕСПЛАТНО

- предоплата - 50 %

Срок выполнения: 1-3 дня (в зависимости от объема работы)

От Вас потребуется:

- фотографии в хорошем качестве(формат: PNG/JPEG)

- чёткое техническое задание с преимуществами вашего товара

- ваши пожелания по цветовой гамме, стилистике (можно с примерами понравившихся уже готовых работ).

По всем вопросам и для заказа писать:

WhatApp:89674563024

Telegram: https://t.me/GRAFIKA_EL_SHAR