Всем привет Меня зовут Эльмира!
Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Приглашаю Вас на свой канал в телеграмм канале GRAFIKA_EL_SHAR.
Приму все Ваши пожелания и помогу выделить Ваш товар подчеркнув его преимущества.
Стоимость работ на данный момент:
- 1-5 фото - 250 рублей
- 6 и последующие - 220 рублей
- два круга правок БЕСПЛАТНО
- предоплата - 50 %
Срок выполнения: 1-3 дня (в зависимости от объема работы)
От Вас потребуется:
- фотографии в хорошем качестве(формат: PNG/JPEG)
- чёткое техническое задание с преимуществами вашего товара
- ваши пожелания по цветовой гамме, стилистике (можно с примерами понравившихся уже готовых работ).
По всем вопросам и для заказа писать:
WhatApp:89674563024
Telegram: https://t.me/GRAFIKA_EL_SHAR