Николай Статилко ElectrostaticElectrostatic
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-Фоновая/ инструментальная музыка.
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Дополнительная информация
Работаю в Adobe Audition, Cubase.
Использую VST и Dxi плагины.
Большая семплерная библиотека (SF, Akai, Wav, E-MU, LM-4, GIG, HAlion)
Оборудование:
Рабочая станция
– Korg M3
Звуковые модули
– Roland SH-32, Korg Radias, XioSynth
Микрофоны
– Rode K2, Shure SM58, Shure 565SD, Fostex MC10ST, Behringer XM2000
Аудио интерфейсы
– MOTU 24 I/O, Tone Port UX1
Микшерный пульт
-Yamaha MG/2
DSP обработка
– Uad1,Tone Port
Клавиши
– MidiPlus, EKeys
Мониторинг
-Alesis M1 MK2, Yamaha RH-5Ma
Портфолио