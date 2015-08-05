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-Фоновая/ инструментальная музыка.

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Дополнительная информация

Работаю в Adobe Audition, Cubase.

Использую VST и Dxi плагины.

Большая семплерная библиотека (SF, Akai, Wav, E-MU, LM-4, GIG, HAlion)

Оборудование:

Рабочая станция

– Korg M3

Звуковые модули

– Roland SH-32, Korg Radias, XioSynth

Микрофоны

– Rode K2, Shure SM58, Shure 565SD, Fostex MC10ST, Behringer XM2000

Аудио интерфейсы

– MOTU 24 I/O, Tone Port UX1

Микшерный пульт

-Yamaha MG/2

DSP обработка

– Uad1,Tone Port

Клавиши

– MidiPlus, EKeys

Мониторинг

-Alesis M1 MK2, Yamaha RH-5Ma

Портфолио

www.statik.com.ua