Якісна робота в найменші терміни
Привіт, мене звати Ліза.
Допоможу Вам у перекладі текстів: українською, англійською та польською.
Також маю навички у редагуванні текстів.
Працюю у соціальних мережах: пишу рецензії, відгуки, тестування, анкетування.
Роботу виконую швидко та якісно, дуже відповідальна тому Ви не пошкодуєте про співпрацю зі мною.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1190
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Робота виконана якісно та швидко
Ответный отзыв
Легкі завдання
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Все зроблено добре
Ответный отзыв
Прекрасний роботодавець
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Ліза вже не перший раз виконує замовлення, всім задоволена
Ответный отзыв
Не перший раз працюю з Мартою, дуже привітна, завжди допомагає з виконанням завдання
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Ответный отзыв
Допомогла з виклнанням завдання, швидка оплата