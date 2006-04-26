Eleilt

Ліза Шатропа Eleilt

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Якісна робота в найменші терміни

Привіт, мене звати Ліза.

Допоможу Вам у перекладі текстів: українською, англійською та польською.

Також маю навички у редагуванні текстів.

Працюю у соціальних мережах: пишу рецензії, відгуки, тестування, анкетування.

Роботу виконую швидко та якісно, дуже відповідальна тому Ви не пошкодуєте про співпрацю зі мною.

#17Украинский язык
#41Написание обзоров
#41Английский язык
#60Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1190
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Робота виконана якісно та швидко
Легкі завдання
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Все зроблено добре
Прекрасний роботодавець
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук про сайт
Написание отзывов
Ліза вже не перший раз виконує замовлення, всім задоволена
Не перший раз працюю з Мартою, дуже привітна, завжди допомагає з виконанням завдання
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Допомогла з виклнанням завдання, швидка оплата
Ответный отзыв