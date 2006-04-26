Якісна робота в найменші терміни

Привіт, мене звати Ліза.

Допоможу Вам у перекладі текстів: українською, англійською та польською.

Також маю навички у редагуванні текстів.

Працюю у соціальних мережах: пишу рецензії, відгуки, тестування, анкетування.

Роботу виконую швидко та якісно, дуже відповідальна тому Ви не пошкодуєте про співпрацю зі мною.