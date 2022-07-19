Образование: КубГТУ ИКСИИБ Компьютерная безопасность

Сделаю вам красивый и современный дизайн сайта, под его целевую аудиторию.

*Навыки:

-Figma

-PhotoShop

-UX/UI

*Грамотный и индивидуальный подход к дизайну сайта и подбору цветовой гаммы

*Направленность на целевую аудиторию сайта

*Быстрый поиск любой информации в интернете

*Скорость в выполнение поставленной задачи

*Нацеленность на результат