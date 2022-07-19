Образование: КубГТУ ИКСИИБ Компьютерная безопасность
Сделаю вам красивый и современный дизайн сайта, под его целевую аудиторию.
*Навыки:
-Figma
-PhotoShop
-UX/UI
*Грамотный и индивидуальный подход к дизайну сайта и подбору цветовой гаммы
*Направленность на целевую аудиторию сайта
*Быстрый поиск любой информации в интернете
*Скорость в выполнение поставленной задачи
*Нацеленность на результат
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Портфолио
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