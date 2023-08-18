ElenLestani

Вы хотите получить продающий сайт, который начнет окупаться уже через месяц, или казино или биржу....
Я готова создать его для вас!
Что я предлагаю:
— Исследую конкурентов и вашу целевую аудиторию, чтобы создать эффективную стратегию.
— Разработаю структуру страниц, которая привлечет внимание и будет убедительна.
— Внедрю формы, которые помогут генерировать больше заявок от клиентов.
— Проведу базовую SEO-оптимизацию, чтобы ваш сайт был легко обнаруживаемым в поисковых системах.
Ваш новый сайт будет:
— Полностью адаптирован для мобильных устройств, чтобы привлечь больше посетителей.
— Современным и интуитивно понятным для пользователей.
— Легким в самостоятельном редактировании с использованием таких платформ, как CMS WordPress, 1C-Bitrix или Tilda.
— Учтены все ваши пожелания по цветам и внешнему виду страниц.
При работе со мной качество, уникальность и быстрая окупаемость вложений вам гарантирована.
При необходимости мы можем все оформить через договор.
Все клиенты работающие с нам оставались довольными, а многие из них теперь постоянные клиенты.
Я могу гарантировать качество работы, контроль сроков.
Я всегда на связи.
Напишите мне https://t.me/OlenaLestani