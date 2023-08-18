ElenLestani

Я именно то, что вы ищете.

Вы хотите получить продающий сайт, который начнет окупаться уже через месяц, или казино или биржу....

Я готова создать его для вас!



Что я предлагаю:



— Исследую конкурентов и вашу целевую аудиторию, чтобы создать эффективную стратегию.

— Разработаю структуру страниц, которая привлечет внимание и будет убедительна.

— Внедрю формы, которые помогут генерировать больше заявок от клиентов.

— Проведу базовую SEO-оптимизацию, чтобы ваш сайт был легко обнаруживаемым в поисковых системах.



Ваш новый сайт будет:



— Полностью адаптирован для мобильных устройств, чтобы привлечь больше посетителей.

— Современным и интуитивно понятным для пользователей.

— Легким в самостоятельном редактировании с использованием таких платформ, как CMS WordPress, 1C-Bitrix или Tilda.

— Учтены все ваши пожелания по цветам и внешнему виду страниц.



При работе со мной качество, уникальность и быстрая окупаемость вложений вам гарантирована.

При необходимости мы можем все оформить через договор.

Все клиенты работающие с нам оставались довольными, а многие из них теперь постоянные клиенты.

Я могу гарантировать качество работы, контроль сроков.

Я всегда на связи.

Напишите мне https://t.me/OlenaLestani