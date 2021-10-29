Elena-tea

Елена Elena-tea

 
35 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайн

Добрый день.

Я веб-дизайнер с большим опытом создания сайтов различной сложности. Свою карьеру начала с дизайна рекламной и полиграфической продукции (визиток, плакатов, брошюр и т. д.). Также у меня есть навыки работы с ретушью фотографий, созданием логотипов, дизайном обложек, но веб-дизайн стал моим любимым профилем работы.

• Дизайн сайтов различной сложности

• Адаптивный дизайн

• Дизайн мобильных приложений

• Дизайн логотипа

Некоторые работы можно посмотреть тут: https://www.behance.net/T-E-A

Если вам нужен опытный и ответственный дизайнер, буду рада сотрудничеству!:)

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияРетушь фото
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$150
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Отзывы заказчиков
guest_16354487494891
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайтов
Елена быстро вникла в суть задачи. Все было сделано в срок и хорошим качеством. С доработками проблем не возникло.
Четкая постановка задачи, всегда на связи и в целом комфортно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
SemenovYar
Ярослав 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Доработать существующие проекты. UX/UI дизайнер
Работать с Еленой очень комфортно, несмотря на сложные в плане UX задачи, которые были перед ней поставлены справилась с ними довольно шустро, отрисованные элементы предоставлялись в нескольких вариантах и по ходу дела было получено много советов как можно улучшить интерфейс, в общем я всем доволен, рекомендую как отличного исполнителя.
Довольна сотрудничеством с Ярославом. Понятная постановка задачи, отличная коммуникация, ответственный подход к работе.
Ответный отзыв