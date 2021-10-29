Веб-дизайн
Добрый день.
Я веб-дизайнер с большим опытом создания сайтов различной сложности. Свою карьеру начала с дизайна рекламной и полиграфической продукции (визиток, плакатов, брошюр и т. д.). Также у меня есть навыки работы с ретушью фотографий, созданием логотипов, дизайном обложек, но веб-дизайн стал моим любимым профилем работы.
• Дизайн сайтов различной сложности
• Адаптивный дизайн
• Дизайн мобильных приложений
• Дизайн логотипа
Некоторые работы можно посмотреть тут: https://www.behance.net/T-E-A
Если вам нужен опытный и ответственный дизайнер, буду рада сотрудничеству!:)
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$150
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Портфолио
- Online-platform for education51 просмотр
- Locksmith bazaar41 просмотр
- Language school MidGard62 просмотра
- Логотип Vogel56 просмотров
- SailTour38 просмотров
- Power Grid Engineering39 просмотров
- Магазин женской одежды31 просмотр
- Gurman House39 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
Елена быстро вникла в суть задачи. Все было сделано в срок и хорошим качеством. С доработками проблем не возникло.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, всегда на связи и в целом комфортно работать. Рекомендую.
$20
10 баллов
2 года назад
Работать с Еленой очень комфортно, несмотря на сложные в плане UX задачи, которые были перед ней поставлены справилась с ними довольно шустро, отрисованные элементы предоставлялись в нескольких вариантах и по ходу дела было получено много советов как можно улучшить интерфейс, в общем я всем доволен, рекомендую как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством с Ярославом. Понятная постановка задачи, отличная коммуникация, ответственный подход к работе.