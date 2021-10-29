Работать с Еленой очень комфортно, несмотря на сложные в плане UX задачи, которые были перед ней поставлены справилась с ними довольно шустро, отрисованные элементы предоставлялись в нескольких вариантах и по ходу дела было получено много советов как можно улучшить интерфейс, в общем я всем доволен, рекомендую как отличного исполнителя.