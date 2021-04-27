Фамилия Имя Отчество Данилова Елена Анатольевна
Псевдоним: -----
Год и дата рождения: 14.12.1972
Место проживания (город): г. Тюмень
Место рождения: г. Сургут
Возраст: 47
Игровой возраст: 40-……..
Семейное положение: не замужем
Рост: 160
Вес: 74
Цвет волос: каштановый
Цвет глаз: зеленый
Тип внешности: славянская
Национальность: русская
Размер одежды: 50-52
Размер рубашки по вороту (мужчинам):
Размер бюстгальтера (женщинам): 4
Размер обуви: 37
ОБРАЗОВАНИЕ: название вуза полностью, Российская Академия театрального искусства
Вкаком городе, г. Москва
Мастерская, Б. Голубовский
&актриса драматического театра и кино&. 2000г.
ФИЛЬМОГРАФИЯ: нет
ИНФОРМАЦИЯ ПО СПЕКТАКЛЯМ:Сургутский музыкально-драматический театр&Яма& М. Горький реж. Б. Голубовский- Квашня
&Васса Железнова& М. Горький реж. Б. Голубовский- Васса
&Декамерон& Боккачо реж. Б. Голубовский- соседка, горожанка. сводня
&Физики& Ф.Ф. Дюрренматт реж. Луи Г и Пакэтт - Лина Розе
&Робин Гуд& С. Цветков реж. С. Цветков - крестьянка
НАГРАДЫ/ЗВАНИЯ: нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Языки: русский
Танец: на базе института
Диапазон голоса, синхронный голос: контральто, альт
Пение: на базе института
Музыкальные инструменты: нет
Виды спорта: не владею
Транспортные средства (водительские права какой категории): нет
Контактный тел: 89227855432
е-mail: [email protected]