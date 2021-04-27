ElenaDa

Елена ElenaDa

 
52 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ПОРТФОЛИО

Фамилия Имя Отчество  Данилова Елена Анатольевна

Псевдоним: -----

Год и дата рождения: 14.12.1972

Место проживания (город): г. Тюмень

Место рождения: г. Сургут

Возраст: 47

Игровой возраст: 40-……..

Семейное положение: не замужем

Рост: 160

Вес: 74

Цвет волос: каштановый

Цвет глаз: зеленый

Тип внешности: славянская

Национальность: русская

Размер одежды: 50-52

Размер рубашки по вороту (мужчинам):

Размер бюстгальтера (женщинам): 4

Размер обуви: 37

ОБРАЗОВАНИЕ: название вуза полностью,  Российская Академия театрального искусства

Вкаком городе,  г. Москва

Мастерская, Б. Голубовский

&актриса драматического театра и кино&.   2000г. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ: нет

ИНФОРМАЦИЯ ПО СПЕКТАКЛЯМ:Сургутский музыкально-драматический театр&Яма& М. Горький реж. Б. Голубовский- Квашня 

&Васса Железнова& М. Горький реж. Б. Голубовский- Васса 

&Декамерон& Боккачо реж. Б. Голубовский- соседка, горожанка. сводня 

&Физики& Ф.Ф. Дюрренматт реж. Луи Г и Пакэтт - Лина Розе 

&Робин Гуд& С. Цветков реж. С. Цветков - крестьянка

 НАГРАДЫ/ЗВАНИЯ: нет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Языки: русский

Танец: на базе института

Диапазон голоса, синхронный голос: контральто, альт

Пение: на базе института

Музыкальные инструменты: нет

Виды спорта: не владею

Транспортные средства (водительские права какой категории): нет

Контактный тел: 89227855432

 е-mail: [email protected]